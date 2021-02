Janusz Chabior w nowej kampanii OLX promującej usługę przesyłki

Janusz Chabior, kampania, fot. OLX

Wystartowała ogólnopolska kampania promująca usługę Przesyłki OLX. Działania obejmą stacje telewizyjne, radiowe, internet i przestrzeń OOH z wykorzystaniem sieci paczkomatów.

Polska jest piękna i choć nadal można jeździć nawet w jej najdalsze zakątki by osobiście odebrać przedmioty z OLX, to od teraz nie trzeba. Największy serwis ogłoszeniowy w Polsce wprowadził bowiem usługę Przesyłki OLX, dzięki której indywidualni użytkownicy kupią przedmioty bezpiecznie i z dostawą do paczkomatów i punktów odbioru na terenie całego kraju.

Bohaterowie klipów, podobnie jak radiowych spotów, mają swoje powody, by podróżować po Polsce i osobiście odbierać zakupy z OLXa. Są nimi chęć realizowania swoich pasji, nawiązania nowych znajomości, czy choćby prozaiczne uśpienie dziecka w samochodzie podczas jazdy.

- Nasza najnowsza kampania powstawała w najbardziej rockandrollowych jak dotąd okolicznościach. Całą ekipą wsiedliśmy w busa i wyruszyliśmy w trasę w poszukiwaniu lokacji i pięknych widoków. Nasz serwis nigdy nie chciał nikomu nic narzucać, tym razem opowiadamy więc historię o tym, że każdy ma wybór i jeśli chce przemierzać kilometry, by odebrać wymarzony przedmiot obserwując przy okazji żurawie, to super. Ale super też będzie, jeśli zamówi rzecz do paczkomatu. Bo może. Jak we wszystkich dobrych historiach, również i w tej pozostawiamy odbiorców z puentą, którą wygłasza nieoceniony Janusz Chabior - tłumaczy Marcin Sienkowski, Head of Marketing w OLX.

Strategię komunikacji i koncepcję kreatywną projektu promującego Przesyłki OLX przygotowała agencja BBDO. Za produkcję odpowiada Lucky Luciano Pictures.

- Pomysł kreatywny powstał w oparciu o obserwacje sytuacji zakupowych, do których dochodzi w serwisie. Wielu kupujących czekało na taką usługę jak Przesyłki OLX… ale nie wszyscy! Postanowiliśmy to wszystko przedstawić z lekkością, inteligentnym humorem i z gościnnym udziałem Janusza Chabiora - podsumowuje Radek Miklaszewski, Director of Business Development w BBDO.

Kampania promuje bezpieczne i wygodne przesyłki OLX, na którą do końca marca obowiązują promocyjne ceny. Usługa działa w kategoriach Dom i Ogród, Elektronika, Moda, Dla Dzieci, Muzyka i Edukacja oraz Sport i Hobby.

- Produkcja filmów dla OLX była wspaniałą przygodą i dużym wyzwaniem. Projekt wygraliśmy odważnym pomysłem, żeby nie próbować oszukiwać różnorodności lokacji w okolicach Warszawy, ale wszelkie możliwe środki przerzucić właśnie na to by faktycznie zjeździć pół Polski w poszukiwaniu najbardziej malowniczych miejsc. Takie podejście przysporzyło, naturalnie mnóstwa pracy i sporej dawki stresu, jako że po długim i złożonym skautingu, żeby mieć szansę wykonać projekt w skali, którą zakładaliśmy, musieliśmy pojechać w świat „w ciemno”, bez dokumentacji reżyserskiej. Żeby wspaniałe plenery, po które przejechaliśmy ponad 2000 km jeszcze lepiej prezentowały się na ekranie, całość filmu z wyjątkiem ujęć dronowych zostało zarejestrowane na taśmie 16 mm. Dzięki temu udało się osiągnąć niezwykle szlachetny, filmowy charakter obrazu, który rzadko możemy zobaczyć w przeciętnym bloku reklamowym. Praca nad tymi filmami była wspaniałym, nietypowym doświadczeniem. Olbrzymie podziękowania należą się całej ekipie, agencji i klientowi. Bez ich zaangażowania i zrozumienia dla „harcerskich” warunków na pewno nie udałoby się osiągnąć tak pięknego efektu - mówi Beniamin Onaszkiewicz, producent w Lucky Luciano Pictures.

Produkcja - Lucky Luciano Pictures, postprodukcja - Xantus TV, postprodukcja dźwięku - Juice, reżyseria Tadeusz Śliwa, operator Marek Sanak, media zaplanował MediaConcept.