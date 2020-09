Jarosław Nowicki Chief Financial Officerem w Havas Group

Jarosław Nowicki, Chief Financial Officer, Havas Group

Od początku września 2020 roku do Havas Group dołączył Jarosław Nowicki. Wszedł on w skład zarządów spółek i objął stanowisko Chief Financial Officera dywizji mediowej i kreatywnej.

Jarosław Nowicki zastąpi na stanowisku Chief Financial Officer oraz w Zarządzie Elżbietę Froń, która była związana z Havas Media Group przez ostatnie 18 lat. Przez ten czas z sukcesami budowała pozycję i wizerunek agencji, była też jednym z jej filarów efektywnie realizując wieloletnią strategię finansową firmy. W związku z podjętą przez nią decyzją o odejściu, w zespole Havas zastąpi ją Jarosław Nowicki.

Doświadczenie

Nowicki jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu procesami finansowymi firm z różnych branż, związany przez 20 lat z branżą reklamową w agencji McCann, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery współtworząc jedną z największych grup marketingowych w Polsce. Jarosław Nowicki ma szerokie doświadczenie w tworzeniu strategii finansowych zorientowanych na rozwój firmy, jak również wysokie kompetencje w zarządzaniu i audycie procesów biznesowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku ekonomia oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zakres obowiązków

Do zadań Jarosława Nowickiego na stanowisku Chief Financial Officer będzie należeć tworzenie strategii finansowej dla całej grupy Havas (Havas Media Group i Havas Creative Group), jak również zarządzanie wszystkimi procesami finansowymi agencji. Będzie raportował bezpośrednio do CEO Havas Media Group i CEO Havas Creative Group.

Havas Media Group to agencja mediowa specjalizująca się w tworzeniu strategii komunikacji marek w oparciu o filozofię Meaningful Brands. W jej skład wchodzą niezależne podmioty – Havas Media, Arena Media i Fullsix Media, wspierane przez jednostki jak: Ecselis (agencja multichannel performance realizująca cele biznesowe marek), DBI (data driven marketing), LuxHub (komunikacja marek luksusowych i premium) oraz Socialyse (social media i content marketing). W ramach grupy działa także Havas Sports & Entertainment – jednostka zajmująca się budowaniem zaangażowania marek w obszarze sportu i rozrywki oraz dział badań Havas Intelligence. Od 2013 roku polskim oddziałem Havas Media Group zarządza Małgorzata Węgierek.

O Havas Media Group pisaliśmy przy okazji zmiany na stanowisku Digital Strategy Directora. Więcej na temat zmian kadrowych w branży marketingowej i nie tylko można znaleźć w serwisie interaktywnie.com w zakładce personalia.