Treści, które publikujesz w internecie, są kluczowe dla rozwoju Twojego biznesu. To dzięki odpowiednio zaplanowanym komunikatom możesz porozumiewać się ze swoimi odbiorcami. Dobre teksty mają moc, budują relacje i lojalność użytkowników wobec marki, uczą, wspierają pozycjonowanie oraz sprzedają. Warto więc planować strategie contentowe i publikować treści przygotowane dla odbiorców, którzy mogą stać się Twoimi klientami. O tym, dlaczego to takie ważne i jak to robić, dowiesz się z tego artykułu.

Dlaczego warto budować relacje z odbiorcami?

Doug Kessler powiedział kiedyś, że „tradycyjny marketing mówi do ludzi, content marketing z nimi rozmawia” i trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, ponieważ dobrze zaplanowana strategia contentowa potrafi przynieść firmie nie tylko sporą popularność, ale również zysk sprzedażowy. Jest to szczególnie ważne w czasach „ślepoty banerowej”, której w tym momencie doświadczamy. Proste komunikaty promocyjne już nie wystarczą. Z konsumentami trzeba nawiązać więź, która sprawi, że chętnie sięgną po Twoje produkty, lub usługi. Naukowo potwierdzone bowiem jest, że klienci częściej wybierają marki, które znają.

Żyjemy w czasach, w których jesteśmy zalewani reklamowymi komunikatami. Promocje firm znajdują się wszędzie: na banerach, plakatach, w komunikacji miejskiej, telewizji, radiu i internecie. Tak duża ilość bodźców reklamowych sprawia, że nie jesteśmy w stanie zauważyć i zapamiętać wszystkiego, co zobaczymy, lub usłyszymy. Nasz mózg musi więc sam nadawać priorytety wszystkim informacjom. I robi to dzięki zakodowanej w nas pamięci — tej, która ma jakieś przyjemne wspomnienia związane z daną marką.

Z tego powodu duże brandy cieszą się, niesłabnącą przez lata, popularnością. Kto z nas widząc ciężarówkę z napisem „Coca-Cola”, nie zanuci pod nosem świątecznej piosenki, którą marka ta wykorzystała do promocji swoich napojów już ponad dekadę temu? Okres świąt jest zazwyczaj czasem radości i rodzinnej atmosfery (przynajmniej tak przedstawiany jest w reklamach), a to powoduje, że takie komunikaty pozostawiają w naszej pamięci przyjemne doznania. No właśnie! I chociaż ta reklama powstała wiele lat temu, to najprawdopodobniej potrafisz ją sobie przypomnieć (jeżeli nie całą, to chociaż jakiś jej fragment). Co, jednak jeżeli zapytam Cię o najnowszą reklamę tej marki? Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie ostatni baner lub film, który wypuściła Coca-Cola? Pewnie nie, a przecież dział marketingu tak potężnego przedsiębiorstwa na pewno stale prężnie się rozwija i zatrudnia najlepszych specjalistów z branży.

Co się więc stało? Jeszcze kilkanaście lat temu firm (a co za tym idzie — ich reklam) było mniej, a szansę na promocję i dotarcie do dużej ilości odbiorców miały tylko te przedsiębiorstwa, które dysponowały odpowiednim budżetem przeznaczonym na marketing. Wraz z rozwojem internetu szanse na zyskanie nowych odbiorców, przy stosunkowo niskim budżecie wzrosły, a małe przedsiębiorstwa zyskały szansę na pokazanie się światu. Jednak sama szansa, jaką niesie marketing internetowy to za mało, bo trzeba ją jeszcze wykorzystać, a podstawą odpowiedniej komunikacji w internecie jest właśnie content marketing.

Content marketing, czyli sposób na zbudowanie więzi z odbiorcą

Na pełny marketing internetowy składa się wiele działań, które należy podjąć, aby zwiększyć widoczność firmy w sieci, są to m.in. profile w social mediach, SEM (do którego zalicza się SEO oraz płatne kampanie), WOM Marketing (czyli marketing szeptany), czy Email Marketing. Chociaż to nie są wszystkie możliwości, jakie daje nam internet, to podanie tych kilku przykładów wystarczy, aby pokazać, że treści, jakie tworzymy w trakcie promocji, są kluczowe dla powodzenia kampanii. W każdym z tych przykładów komunikujemy się z odbiorcami przede wszystkim za pomocą tekstu.

Marketing treści, bo tak w języku polskim nazywamy content marketing, jest więc nieodzownym elementem każdej strategii marketingowej, głównie w internecie. Powinien zakładać spójną komunikację prowadzoną w wielu kanałach dotarcia do odbiorców. Chociaż treści publikowane w innych miejscach różnią się między sobą, to docelowo powinny one charakteryzować daną markę. Oznacza to, że opublikowanie jednego postu na social mediach, czy wysłanie newslettera z informacją o promocjach na sklepie, nie będzie jeszcze marketingiem treści. Dopiero cała strategia, dokładnie zaplanowana i systematycznie realizowana, stworzy proces przygotowania i dystrybucji treści, który będzie można nazwać content marketingiem.

Głównym celem, jaki ma za zadanie zrealizować strategia marketingu treści, jest zbudowanie więzi i zaangażowanie odbiorców. Z tego powodu teksty powinny być interesujące, przyciągające uwagę i dostępne dla danej grupy użytkowników. Każdy, kto przeczyta tekst, powinien poczuć, że jest on pisany właśnie pod niego i odpowiada na wszystkie pytania, które stworzyły się w jego głowie. Zaopiekowany odbiorca chętnie będzie wracał do tekstów firm, które go rozumieją i „nadają na tych samych falach”. To z kolei zbuduje więź między marką a potencjalnym klientem.

Jak zaplanować dobrą strategię marketingu treści

Ze względu na to, że content marketing wykorzystuje się głównie w kanałach internetowych, to w trakcie szykowania strategii warto przede wszystkim skupić się na dwóch najważniejszych wizytówkach firmy w internecie: stronie internetowej i profilu w social mediach. Treści pojawiające się na nich będą na pewno inne, ale są na równi ważne.

Komunikacja w social mediach jest ukierunkowana na tworzenie więzi z odbiorcami. Nie znajdziemy tutaj długich kilkustronicowych artykułów. Niektóre platformy mają nawet ograniczenia co do ilości znaków w poście. Posty powinny być więc zwracające uwagę, krótkie, zwięzłe, ale również interesujące. Dużą rolę w social mediach należy również kłaść na interakcje z odbiorcami. Nie wystarczy tylko udostępnić posta, należy systematycznie reagować na komentarze odbiorców i na bieżąco starać się aktywować ich do podejmowania działań (takich jak np. udostępnienie, czy dodanie reakcji).

Trochę inaczej będą wyglądać treści znajdujące się na stronie internetowej Twojego biznesu. Domena firmy jest już bardziej rozbudowana i powinna zawierać znacznie więcej informacji niż profil w social mediach. Treści znajdujące się na witrynie muszą w pełni opisywać produkty lub usługę danej firmy. Takie teksty są zazwyczaj dłuższe, znacznie obszerniejsze i zawierające specjalistyczne informacje (tak, aby nawet najbardziej dociekliwi odbiorcy mogli znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania). Tutaj najważniejsze, nie jest już, stworzenie więzi tylko przedstawienie się jako ekspert w danej branży i zbudowanie autorytetu. Z tego powodu częstą praktyką jest prowadzenie bloga, w którym możesz dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pamiętaj jednak, że wszystkie treści, które publikujesz, niezależnie od miejsca, gdzie się znajdują, muszą tworzyć spójną całość. Z tego powodu warto łączyć różne kanały dotarcia do odbiorcy, np. jeżeli napiszesz interesujący artykuł i opublikujesz go na swojej stronie internetowej, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformować obserwatorów o tym, że taki tekst pojawił się i zachęcić ich do odwiedzenia witryny.

Warto także pamiętać, że w marketingu internetowym dużo elementów łączy się ze sobą, dzięki czemu tworząc jedną treść, można działać na wielu płaszczyznach. Wygodnym rozwiązaniem jest tworzenie treści eksperckich zgodnie z zasadami SEO, które mogą wspierać pozycjonowanie Twojej strony internetowej.

Content marketing, a SEO

SEO, czyli optymalizacja stron internetowych pod wyszukiwarki jest dziedziną bardzo szeroką, na którą składa się wiele działań, ale jednym z jej fundamentów jest właśnie content. Google jest wyszukiwarką tekstową, która kładzie duży nacisk na oryginalne i interesujące treści. Strony posiadające opinię eksperta w branży są chętniej „nagradzane” wysokimi pozycjami.

Nie masz czasu? Eksperci zrobią to za ciebie!

Czasy, kiedy teksty pisane pod SEO znacząco różniły się od tych, przygotowywanych dla użytkowników już dawno minęły. Oczywiście takie treści muszą zawierać odpowiednie frazy kluczowe, być właściwie sformatowane i zoptymalizowane, ale mają one przede wszystkim być czytelne, wyczerpujące temat i napisane poprawnie językowo. Dlatego szykując strategię content marketingową dla swojej firmy, warto zadbać również o ten aspekt i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Pamiętaj również, że całe pozycjonowanie strony możesz oddać w ręce ekspertów, którzy na pewno zadbają o przygotowanie treści wysokiej jakości dla Twojej witryny internetowej.

Anna Sarysz

Junior SEO Specialist

Grupa iCEA

bio autorki: Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ze specjalizacją Marketing Internetowy i e-Commerce. Wcześniej specjalistka e-marketingu, obecnie skupia się na jednej z jego głównych gałęzi — pozycjonowaniu. Chętnie dzieli się swoją wiedzą na łamach portali branżowych, pisząc artykuły eksperckie oraz bierze udział w webinarach edukacyjnych. Po godzinach zgłębia wiedzę na temat zmian zachowań konsumenckich w dobie rosnącej cyfryzacji, którą wykorzystuje w pisaniu pracy doktorskiej w tym obszarze.