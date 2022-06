Kabaret Łowcy.B w drugiej odsłonie kampanii sieci ProfiAuto

ProfiAuto, czyli sieć sklepów i warsztatów motoryzacyjnych, rozpoczęła drugą edycję kampanii promocyjnej „Łowcy usterek”, tworzoną wraz z kabaretem Łowcy.B. Pierwszą odsłonę spotów, które w krzywym zwierciadle ukazują nietypowe sytuacje w serwisach samochodowych, obejrzało ponad 6 milionów internautów. Emisja drugiego sezonu rozpoczęła się 14 czerwca br. w kanałach społecznościowych marki.

Pierwsza edycja kampanii „Łowcy usterek” ruszyła pod koniec października 2021 r., a jej promocja trwała przez cztery tygodnie. W tym czasie produkcje na kanałach FB, Instagram, TikTok i YouTube ProfiAuto zyskały 6,2 mln unikalnych użytkowników oraz ponad 9 mln wyświetleń. Odbiła się też szerokim echem w środowisku mechaników oraz osób związanych z branżą motoryzacyjną. Ze względu na sukces projektu, marka postanowiła kontynuować go również w tym roku. Głównym celem kampanii jest umocnienie pozycji marki ProfiAuto w mediach społecznościowych oraz utrwalenie wizerunku mechanika jako specjalisty.

- Sukces pierwszego sezonu „Łowców usterek” nie tyle spełnił nasze oczekiwania, co zdecydowanie je przerósł. Cieszy to tym bardziej, że zasięgi budowały się w dużym stopniu organicznie. Z radością obserwujemy, że niektóre powiedzenia ze spotów z zeszłorocznej edycji weszły do języka potocznego mechaników czy kierowców. Świadczy to o sile przekazu i właściwym doborze strategii oraz narzędzi promocji. Dlatego postanowiliśmy wrócić do tej formuły i po raz kolejny udowodnić, że trudny w powszechnym odbiorze temat wizyty kierowcy w serwisie samochodowym może być atrakcyjny dla widzów i zachęcać ich do odwiedzenia profesjonalnych warsztatów – mówi Łukasz Kopiec, członek zarządu i dyrektor ds. marketingu i PR w firmie Moto-Profil, będącej właścicielem marki ProfiAuto.