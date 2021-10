Kabaret Łowcy.B w serii spotów zrealizowanych dla ProfiAuto

Sieć sklepów i warsztatów motoryzacyjnych ProfiAuto podjęła współpracę z kabaretem Łowcy.B. Seria spotów pt. „Łowcy usterek” to krótkie produkcje, które w krzywym zwierciadle ukazują nietypowe sytuacje w serwisach samochodowych, zachowując charakterystyczny dla tego kabaretu, absurdalny humor. Emisja materiałów rozpoczęła się 21 października br. w kanałach social media marki ProfiAuto oraz na fanpage’u Łowców.B. Głównym celem kampanii jest umocnienie pozycji marki ProfiAuto w mediach społecznościowych oraz utrwalenie wizerunku mechanika jako specjalisty.

W nowych spotach członkowie kabaretu – Bartosz Góra, Maciej Szczęch oraz Sławomir Szczęch – wcielają się w mechaników, którzy prowadzą tzw. „trudne rozmowy” z klientami. Fabuła – w nieco przerysowany sposób – opiera się na rzeczywistych sytuacjach, jakich świadkami byli pracownicy serwisów na przestrzeni ostatnich lat. Pokazuje także świat motoryzacji z perspektywy pasjonatów czterech kółek, mających ambicję zostania gwiazdami mediów społecznościowych.

- Rozpoczynając współpracę z kabaretem Łowcy.B, naszą główną ideą było odejście od klasycznego podejścia promocyjnego, charakterystycznego dla branży części i warsztatów motoryzacyjnych. Choć ukazujemy ją w krzywym zwierciadle, to dla wielu odbiorców zaskakujący będzie fakt, że podstawą scenariuszy były rzeczywiste zdarzenia, jakich doświadczali pracownicy warsztatów. W całej Polsce naprawdę pojawiają się tzw. „klienci alfa” lub też tacy, którzy chcą sami pomóc mechanikom „żeby było taniej”. Oczywiście to tylko niewielki procent osób odwiedzających serwisy, lecz takie sytuacje się zdarzają i to właśnie chcieliśmy ukazać, wcielając Łowców.B w bohaterów naszych produkcji – mówi Łukasz Kopiec, dyrektor marketingu ProfiAuto.