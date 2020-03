Kampanie marek w walce z koronawirusem. Jakie działania podejmują firmy?

dłonie, pomoc, zespół, fot. jarmoluk, pixabay

Każdego dnia docierają do nas informacje o nowych zakażonych. Jednak tak szybko jak choroba, rozprzestrzenia się też pomoc oferowana przez duże marki i małe firmy. Jedne angażują się przekazując pieniądze, inne środki medyczne, szyjąc maseczki czy dostarczając jedzenie dla lekarzy. Poniżej przedstawiamy szczegóły prowadzonych działań.

Miliony dla szpitali

Jedną z pierwszych firm, która zaoferowała pomoc była Agata Meble. Już 14 marca na swoim profilu w mediach społecznościowych marka poinformowała, że przekazuje milion złotych służbie zdrowia na zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego na walkę z koronawirusem.

W pomoc zaangażowały się także inne sieci. Żabka zadeklarowała wsparcie dla Ministerstwa Zdrowia w kwocie 4,5 miliona złotych. CCC obiecało, że przekaże 10 zł z każdej kupionej w dniach 17-18 marca par butów Lasocki na wsparcie Szpitala we Wrocławiu. 10% swojego przychodu Kazar odda szpitalom zakaźnym. W pomoc zaangażowała się także marka Lancerto, producent odzieży męskiej.

Potężne wsparcie finansowe zadeklarowały także Spółki Skarbu Państwa. PGE Polska Grupa Energetyczna na walkę z koronawirusem przekaże 5 milionów złotych, Grupa Lotos również 5 milionów, PKN Orlen 6 milionów, Grupa Azoty 3 miliony.

- Koronawirus okazał się dużo większym szokiem i kryzysem, niż cokolwiek na to wskazywało jeszcze kilka tygodni temu. Dobrze, że w tej sytuacji pomagamy sobie nawzajem, a zwłaszcza szpitalom. Mocno liczę na to, że wszyscy, a zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy są teraz w ciężkiej sytuacji, wyciągną z tego kryzysu pewną lekcję. Ta lekcja płynie prosto z Tajwanu, który był skazany na zagładę z powodu koronawirusa, a ostatecznie radzi sobie ze wszystkim wzorowo. Dlaczego? Ponieważ w latach 2002-03 boleśnie dotknęła ich epidemia SARS, a ówczesny rząd od razu rozpoczął przygotowania na wypadek kolejnej tego typu, co właśnie się wydarzyło. Mieli gotowe procedury, które wymagały tylko adaptacji do tej konkretnej sytuacji. Takie podejście do strategii biznesowej rekomenduję każdej firmie. Przykładowo już warto uwzględniać większą istotność kanału online na ścieżce zakupowej konsumentów, a także opracować procedury na wypadek konieczności pracy zdalnej całej organizacji. Dodatkowe działania dobroczynne będą wtedy tylko kropką na i - komentuje Magdalena Euejda, Digital Strategy Team Lead Bluerank.

Zamiast sukienek szyją maseczki

W tej chwili w szpitalach najbardziej brakuje podstawowego sprzętu i odzieży medycznej. Na wagę złota są maseczki, rękawice, fartuchy i kombinezony ochronne. Także tutaj firmy zareagowały błyskawicznie. Indigo przekaże 100 000 rękawiczek do łódzkich szpitali. Z kolei Mosquito, znana marka odzieżowa w swojej szwalni w Tomaszowie obok sukienek szyje teraz maseczki ochronne.

Także 4F zmienił chwilowo profil swojej działalności. Włączając się w akcję pomocy firma rozpoczęła produkcję fartuchów medycznych, które przekaże do Szpitala MSWiA w Warszawie. Wcześniej brand zadeklarował pomoc finansową tej placówce, poprzez przekazanie 20% obrotu ze sklepu internetowego.

- Odkąd pojawiło się zagrożenie związane z koronawirusem, nasza rzeczywistość zmieniła się o 180 stopni. Obawiamy się skutków pandemii zarówno w kontekście zdrowotnym, jak i gospodarczym. Wielu przedsiębiorców mierzy się teraz z sytuacją kryzysową, w skali z jaką nigdy dotąd nie mieli styczności. Życie jeszcze w większym stopniu przeniosło się do Internetu, a social media stały się głównym (i często jedynym) kanałem komunikacji firm z klientami. To właśnie w przestrzeni mediów społecznościowych pojawia się wiele inicjatyw oddolnych mających na celu pomoc w walce z koronawirusem, jak np. grupy - Maseczki dla krakowskich medyków, Szyjemy maseczki czy inne tego typu. Jednocześnie same marki odzieżowe, jak. np. 4F czy Mosquito uruchamiają produkcję maseczek i fartuchów. Podobne działania mają miejsce np. we Włoszech – tam włoskie firmy modowe przestawiają się na produkcję artykułów pierwszej potrzeby i zachęcają inne zakłady, by wspólnie stworzyć łańcuch solidarności. Realizując działania odpowiedzialności społecznej marki wzmacniają poczucie wspólnoty, co w długookresowej perspektywie i czasach postkoronawirusowych może w znaczący sposób przełożyć się na wzrost zaufania do nich - twierdzi Julia Kałużyńska, Head of Social Media Bluerank.

Gastronomia jednoczy siły

Wielka mobilizacja także w branży gastronomicznej. Wiele restauracji, które z powodu epidemii musiało zamknąć swoje lokale dla gości, rozpoczęło przygotowywanie posiłków na wynos z dostawą do domu. Mimo, że sami są w trudnej sytuacji, nie zapominają o wszystkich tych, którzy walczą z koronawirusem. Na stronie zrzutka.pl/posilekdlalekarza powstała akcja #PosiłekDlaLekarza, dzięki której pracownicy służby zdrowia mogą liczyć na darmowy posiłek, a koszt przygotowania dań pokrywany jest ze zbiórki. W akcję włączyło się już blisko 500 restauracji z całej Polski.

Wiele restauracji i firm cateringowych działa w mniejszych grupach lub samodzielnie przekazując jedzenie do pobliskich szpitali. Swoje wsparcie zadeklarowało wiele firm dostarczających posiłki dietetyczne m.in. Suvibox. Z ciekawą inicjatywą wyszedł Unilever Food Solutions. Marka na Facebooku utworzyła Grupę Gastronomia Razem, w której szefowie kuchni, właściciele i pracownicy wspierają się wzajemnie i przekazują informacje.