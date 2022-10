Kasia Sokołowska, fot. Venicci

Reżyserka pokazów mody, jurorka programu Top Model i mama – Kasia Sokołowska to uosobienie kobiecej siły i wszechstronności. Teraz, wspólnie z marką Venicci, Kasia stworzyła projekt wózka, który łączy w sobie miłość do mody z wieloletnim doświadczeniem marki.

Kasia Sokołowska od lat udowadnia, że nie boi się nowych wyzwań i dąży do perfekcji we wszystkim co robi. Macierzyństwo to spełnienie jej marzeń i nowy, fascynujący etap w życiu. W czasie oczekiwania na swojego synka, Kasia podjęła się kolejnego wyzwania i razem z marką Venicci zaprojektowała wózek dziecięcy z serii Venicci Tinum Upline.

Design wózka, stworzonego wspólnie z Kasią, jest jednocześnie stylowy, funkcjonalny i minimalistyczny. Na każdym etapie projektu Kasia podkreślała, że od wózka oczekuje, aby dopasowywał się do tempa jej życia – był praktyczny, lekki i sprawdzał się nie tylko w mieście, ale również w terenie.

- Wspólnie z zespołem projektowym Venicci szukaliśmy takich rozwiązań, które połączą potrzeby moje i wielu innych kobiet, życia w mieście i na łonie natury. W ślad za nimi poszły wszystkie decyzje estetyczne, bardzo dla mnie ważne, ponieważ lubię się otaczać pięknymi rzeczami. Zawsze stawiam sobie wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o estetykę i poruszam się w określonych, bliskich mi stylach – mówi Kasia Sokołowska.

Najnowszy model wózka Venicci jest wielofunkcyjny i z łatwością poradzi sobie w warunkach miejskich i terenowych. Kolorystyczny motyw przewodni wózka utrzymany będzie w modnym odcieniu, którego nazwa jest jeszcze tajemnicą.

- Jako świeżo upieczeni rodzice mamy tendencję do otaczania się milionem rzeczy. Rynek jest zalany nieprawdopodobną liczbą produktów. Byłam zaskoczona, widząc, ile tego jest. Wydało mi się, że skoro możemy mieć kompaktowy produkt, dzięki któremu nie trzeba będzie kupować dwóch różnych wózków (na warunki miejskie i górskie), to jest to pomysł wart realizacji – dodaje Kasia.

- Współpraca z Kasią Sokołowską to dla nas powód do dumy. Łączą nas wspólne wartości, jak zamiłowanie do pięknego designu w połączeniu z bezpieczeństwem i komfortem użytkowania. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzyliśmy wspólnie z Kasią unikalny projekt wózka Venicci Tinum Upline, który zachwyca funkcjonalnością i eleganckim designem – mówi Piotr Dąbek, współtwórca Venicci.

Efekty tej wyjątkowej współpracy poznamy już 20 października br.