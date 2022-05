Katy Perry w nowej kampanii Pyszne.pl promującej platformę - Czy ktoś powiedział

Katy Perry, kampania Czy ktoś powiedział, fot. Pyszne.pl

Pyszne.pl obiera nowy kierunek wprowadzając platformę komunikacyjną „Czy ktoś powiedział” i kampanię 360° z udziałem globalnej supergwiazdy Katy Perry. Piosenkarka w swoim utworze w radosnym stylu pop śpiewa o ulubionych daniach na wynos. Nowa kampania bazuje na sukcesie wcześniejszej odsłony Did Somebody Say feat. Snoop Dogg, którą firma rozszerza teraz na cały świat.

Krajowy lider rynku zamówień jedzenia online Pyszne.pl wprowadza nową platformę komunikacyjną „Czy ktoś powiedział” (ang. „Did Somebody Say”), której głównym motywem jest radość, jaką odczuwamy, gdy pada sugestia, by zamówić coś do jedzenia. Pyszne.pl przez swoją kampanię chce podkreślić pasję, jaką jest dostarczanie posiłków, które potrafią zaspokoić zachcianki nawet najbardziej wymagających klientów.

Kontynuacja kampanii z udziałem Snoop Dogga

Nowa platforma jest kontynuacją kampanii z udziałem Snoop Dogga, prowadzonej dotąd w Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie, gdzie charakterystyczne, łatwe do zapamiętania hasło „Did Somebody Say” zagościło już w języku potocznym i zdobyło szereg wyróżnień marketingowych. Teraz ta formuła trafia na wszystkie rynki, na których działa Just Eat Takeaway.com, spółka macierzysta Pyszne.pl.

Pyszne.pl inauguruje platformę komunikacyjną reklamą telewizyjną z udziałem światowej gwiazdy pop – Katy Perry, która w swoim unikalnym stylu dzieli się z odbiorcami radością z zamawiania posiłków z dowozem. Reklama, stworzona przez agencję McCann London, pokazuje kuriera Pyszne.pl podjeżdżającego pod rezydencję Katy, wyglądającą jak ogromny, bajkowy dom dla lalek. Gdy kurier wręcza piosenkarce zamówiony posiłek, ruszamy w szaloną podróż po świecie artystki. Nie brakuje w nim wyszukanych strojów, lalek grających na pianinie i wspaniałych dań na każdą okazję.

Tekst piosenki zawiera odniesienia do różnego rodzaju kuchni i dań dostępnych w serwisie Pyszne.pl, odzwierciedlając wzrost popytu na posiłki z dowozem w nietypowych momentach, takich jak śniadanie czy lunch.

Odświeżona identyfikacja wizualna kampanii

Poza reklamą telewizyjną, nowa kampania obejmuje odświeżoną identyfikację wizualną i nowy ton komunikacji. Zaplanowane są także działania w social mediach oraz aktywacje PR.

– Kampania „Czy ktoś powiedział” niesie za sobą przesłanie, że Pyszne.pl jest odpowiedzią na wszelkie kulinarne zachcianki. Mamy nadzieję, że zbuduje ona więź z odbiorcami, a także zdobędzie uznanie dla marki w tej bardzo konkurencyjnej branży. Katy Perry wnosi do kampanii wyjątkową magię, a jej żartobliwa natura świetnie pasuje do charakteru naszej marki. To idealne partnerstwo, by dalej budować skojarzenie Pyszne.pl z radością płynącą z zamawiania posiłków z dowozem – komentuje Katarzyna Makowska, Senior Marketing Lead w Pyszne.pl.

Film reklamowy wyreżyserował legendarny twórca muzycznych teledysków Dave Meyers, autor m.in. wideoklipów do światowych hitów Katy Perry takich jak: Swish Swish i Firework. Spot utrzymany jest w żartobliwym klimacie, typowym dla Katy Perry, podobnie jak stroje piosenkarki, znanej z niepowtarzalnego, ekstrawaganckiego stylu.

Autorami muzyki i tekstu utworu są Katy Perry, Kris Pooley, McCann London oraz zespół odpowiedzialny za oryginalną ścieżkę Did Somebody Say feat. Snoop Dogg. Za kreację kampanii odpowiadają Ben Buswell i Jo Griffin. Zdjęcia kręcono w Los Angeles we współpracy z domem produkcyjnym Radical Media, a ich autorką jest Vijat.

– Współpraca z Pyszne.pl dała mi mnóstwo radości, a przy tym była czymś najzupełniej naturalnym. Tak się składa, że na większości moich płyt ze wszystkich etapów mojej kariery obecne są podteksty kulinarne: truskawki, miętówki, a ostatnio nawet muchomory. Zamawianie jedzenia z dowozem to dla mnie częsty scenariusz na sobotnią noc. W klipie jest wszystko, co daje mi życiową radość: żywe, jasne kolory, dzikie stroje, językowe gry słowne z jedzeniem w roli głównej i wpadająca w ucho melodia – powiedziała Katy Perry. – Dla marki Just Eat Takeaway.com od zawsze było oczywiste, że w jedzeniu na wynos chodzi o coś więcej niż jedynie o posiłki – o dostarczanie radości. Bardzo cieszymy się, że możemy wprowadzić platformę komunikacyjną „Did Somebody Say” na tak wiele nowych rynków. To przepis na radość, do którego składniki mogła dostać tylko sama Katy Perry – podkreślają Rob Webster i Alexei Berwitz, dyrektorzy kreatywni w McCann London.

Nowa kampania obejmuje 60-sekundowy spot dostępny na kanale YouTube, 30-sekundowe i 15-sekundowe spoty emitowane w telewizji, a także działania w kanałach OOH i DOOH, w mediach społecznościowych i w rozgłośniach radiowych.