bevola, fot. Kaufland

Jak wynika z badań, średnio co drugi młody Polak nie akceptuje swojego wyglądu. Aby propagować pozytywne podejście do swojego ciała i zdrowia, Kaufland startuje z najnowszą kampanią, której hasłem przewodnim jest „Every body needs love!”. Sieć promuje podejście, w którym najważniejsza jest miłość do samego siebie i akceptacja własnego wyglądu.

Zdrowe patrzenie na siebie i swoje ludzkie, wizualne aspekty wpływa na lepsze samopoczucie każdego człowieka. Sprawia, że chętniej i aktywniej przeżywa się każdy dzień, a także buduje pewność siebie i poczucie miłości do własnego ciała. Dbałość o skórę stanowi jednocześnie profilaktykę, która pomaga w utrzymaniu pełni zdrowia. Kierując się ideą ruchu w myśl zasad body positive Kaufland stworzył kampanię, w której chce przekonać Polaków do pełnej akceptacji swojego wyglądu oraz szerzyć myśl związaną z tym, że każde ciało zasługuje na miłość, troskę i uwagę, a dbanie o skórę i włosy przy pomocy kosmetyków to pierwszy krok do afirmacji siebie, a w konsekwencji – również do dobrego samopoczucia.

Every body needs love!

Hasłem przewodnim kampanii jest zdanie „Every body needs love!”. Dzięki współpracy z agencją Kalicińscy oraz domem produkcyjnym Feelmovie, odbyła się premiera spotu promocyjnego przygotowanego w całości przez Kaufland Polska. Film pojawi się w mediach społecznościowych firmy Kaufland – YouTube, TikTok, Facebook i Instagram oraz w szeroko pojętym digitalu. Do współpracy przy projekcie zaproszono również słynących z samoakceptacji i dystansu do siebie influencerów. Dwukolorowa, Ewokracja i Stuknięty Mikka – polscy tiktokerzy, będą publikować na swoich social mediowych profilach oraz profilu Kaufland Polska materiały odnoszące się do tematu ciałopozytywności. Pokażą m.in. problem hejtu wyglądu, z którym według badań, spotkał się średnio co trzeci użytkownik wirtualnej przestrzeni.

Dla różnych potrzeb skóry

W kampanii Kaufland promuje markę własną – bevola. Obejmuje ona produkty do pielęgnacji twarzy, skóry, włosów oraz higieny dla kobiet, mężczyzn, dzieci, a nawet niemowląt. Dbałość o ciało to przyjemność, która poprawia nastrój i pozwala na chwilę relaksu. „Every body needs love!” jest hasłem, które będzie pozytywnie nastrajać i zachęcać Polaków do czułego postrzegania samego siebie. Klip reklamowy można znaleźć na platformie YouTube.