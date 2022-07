Kaufland rozpoczął wakacyjną kampanię dla wypoczywających na wczasach

zakupy, sklep, fot. ARC Rynek i Opinia

Sieć Kaufland wystartowała z wakacyjną kampanią pod hasłem: "Gdzie tanie lato na bogato mam?". Stacjonarne działania promocyjne obejmują między innymi wodne billboardy, banery w wybranych miejscach na plażach oraz PromoTeamy. Dodatkowo kampania wspierana jest działaniami reklamowymi w telewizji, radiu oraz profilach sieci w mediach społecznościowych.

Kaufland w wakacyjnych kurortach

Sezon urlopowy w rozkwicie, w związku z tym Kaufland stworzył niekonwencjonalną i lekką w formie komunikację z klientami wypoczywającymi na wczasach. Działania promocyjne, które łączy główne hasło kampanii „Gdzie tanie lato na bogato mam?”, odbywają się w północnych i południowych rejonach Polski, w ulubionych przez Polaków miejscowościach wypoczynkowych i turystycznych, m.in. w Szczecinie, Świnoujściu, Łebie, Władysławowie, Krakowie czy Żywcu.

Podczas letnich miesięcy wakacyjne kurorty odwiedzają specjalnie przygotowane PromoTeamy – grupy promocyjne wyróżniające się odzieżą zaprojektowaną zgodnie z konceptem wizualnym kampanii oraz wyposażone w wózki z flagami. Przedstawiciele promocyjnych teamów w najbardziej ruchliwych lokalizacjach na deptakach rozdają ulotki Kaufland ze specjalnie wybranymi ofertami w atrakcyjnych cenach, które przypadną do gustu urlopowiczom, m.in. orzeźwiające napoje i lody, produkty do grillowania, jak również sprzęt plażowy i turystyczny. Przy zejściach na plaże czy w innych miejscach uczęszczanych licznie przez spacerowiczów i rowerzystów znajdują się bilbordy, które informują przechodniów o letnim asortymencie dostępnym w sklepach Kaufland.

Kino na leżakach

Kampania „Gdzie tanie lato na bogato mam?” będzie widoczna również podczas seansów „Kina na leżakach”, największego w Polsce wakacyjnego kina plenerowego, którego Kaufland jest po raz kolejny sponsorem. Oglądając filmy, widzowie mogą usiąść w wygodnych leżakach, które stworzono zgodnie z graficzną odsłoną kampanii sieci. Dodatkowo dla miłośników filmowych wrażeń Kaufland przygotował konkursy z nagrodami i upominkami, a także możliwość zrobienia sobie zdjęcia na specjalnej fotościance zaprojektowanej w letnim stylu.

Nawiązania do kina będzie można zobaczyć również na plażach w siedmiu lokalizacjach nad Bałtykiem, gdzie na wieżyczkach ratowniczych umieszczono żartobliwe hasła „Gdzie koło i wesoło mam?”, które odnoszą się do popularnego pod koniec lat dziewięćdziesiątych komediowego hitu „Goło i wesoło”. Niestandardowym elementem wakacyjnej kampanii marketingowej Kaufland są również billboardy wodne, czyli reklamy ciągnięte przez motorówki wzdłuż wybrzeża, które zachęcają do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Kampania będzie widoczna również w wakacyjnym pociągu relacji Warszawa – Trójmiasto – Ustka: do końca lipca urlopowicze jadący nad morze będą mogli zapoznać się z treściami reklamowymi m.in. na plakatach i naklejkach.

Działania stacjonarne w miejscowościach turystycznych oraz podczas kilkudziesięciu seansów „Kina na leżakach” wspierana jest reklamą w telewizji, radiu, profilach sieci w mediach społecznościowych oraz w kanałach własnych Kauflandu. Kampania „Gdzie tanie lato na bogato mam?” potrwa do końca sezonu urlopowego.