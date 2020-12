Kiedy do sklepu z Carrefour. Rozwiązanie podpowie, kiedy najlepiej robić zakupy

zakupy, epidemia, sklep, fot. Catchers

Firmy Carrefour i Mastercard poinformowały o uruchomieniu rozwiązania "Kiedy do sklepu". Dzięki niemu klienci mogą wybrać się do sklepów Carrefour w godzinach, w których panuje mniejszy ruch, robiąc tym samym zakupy szybciej i bezpieczniej oraz dbając o zdrowie własne i innych kupujących. Jest to szczególnie ważne w okresie przedświątecznym, gdy ruch w sklepach i galeriach handlowych może utrudniać zachowanie dystansu społecznego, obowiązującego w czasie pandemii Covid-19. Nowe narzędzie online dostępne dla klientów Carrefour bazuje na bieżących analizach trendów zakupowych w sklepach tej sieci, dostarczanych przez Mastercard. Aby umożliwić bardziej równomierne rozłożenie ruchu w sklepach w ciągu dnia, Carrefour i Mastercard dodatkowo zachęcają klientów do porannych zakupów, proponując skorzystanie z promocji w ramach programu Bezcenne Chwile.

"Kiedy do sklepu". Jak to działa?

W wyszukiwarce na stronie akcji wystarczy wpisać adres super- lub hipermarketu Carrefour, w którym planujemy zrobić zakupy. Można też skorzystać z automatycznej geolokalizacji. Następnie, po wskazaniu dnia tygodnia, narzędzie pokaże wykres obrazujący spodziewane natężenie ruchu w poszczególnych godzinach, pomagając wybrać najlepszy moment na zakupy.

Analizy trendów zakupowych dostarczane przez Mastercard na potrzeby nowego narzędzia Carrefour są aktualizowane w cyklu tygodniowym, dzięki czemu konsumenci mogą planować zakupy na podstawie aktualnych danych z kilku ostatnich dni. Narzędzie to wykorzystuje informacje na temat wydatków konsumenckich, które są agregowane i anonimizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego przetwarzania danych stosowanymi przez Mastercard.

- Dzięki postępującej cyfryzacji handlu i innych dziedzin gospodarki odkrywamy, jaka moc drzemie w inteligentnej analizie coraz większej ilości dostępnych danych. Gdy jesteśmy w stanie przekształcić je w wartościową wiedzę o trendach zakupowych, może ona stać się punktem wyjścia do podejmowania lepszych decyzji. Nasza współpraca z Carrefour pokazuje, że wiedza tego typu może być użyteczna nie tylko dla biznesu, ale również dla konsumentów. Dzięki niej klienci Carrefour mogą oszczędzić czas i zadbać o swoje zdrowie w okresie pandemii – mówi Marek Kolano, dyrektor ds. rozwiązań opartych na danych w polskim oddziale Mastercard Europe.

Bonus za zakupy zrobione rano

Aby zachęcić klientów do odwiedzania sklepów w godzinach porannych, gdy zazwyczaj panuje w nich najmniejszy ruch, Carrefour i Mastercard proponują użytkownikom programu Bezcenne Chwile specjalną promocję. Konsumenci, którzy w godzinach 8:00-10:00 za zakupy w sklepie Carrefour zapłacą kartą Mastercard wydaną przez jeden z 15 partnerskich banków, otrzymają podwojoną liczbę punktów w programie Bezcenne Chwile. W ten sposób mogą szybciej otrzymać dostęp do wyjątkowych nagród, realizując swoje pasje w sposób zgodny z zasadą #zostańwdomu.

Nowe narzędzie online dla klientów Carrefour jest kontynuacją projektu, który Mastercard rozpoczął w maju bieżącego roku, udostępniając po raz pierwszy platformę kiedydosklepu.

