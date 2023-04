Nowa rzeczywistość wymaga nowych umiejętności. Rośnie rola digitalizacji, wobec czego wiedza z zakresu rozwiązań cyfrowych jest w centrum zainteresowania pracodawców i pracowników. Do pełnego sukcesu w karierze potrzebne są jednak również zdolności społeczne i liderskie, a także elastyczność. Badanie GoodHabitz pokazuje, jak mocno zacierają się granice pomiędzy poszczególnymi kompetencjami. Aby dokładnie zbadać potrzeby szkoleniowe na polskim rynku pracy, firma GoodHabitz we współpracy z ARC Rynek i Opinia przeprowadziła badanie na grupie 507 Polaków posiadających pracę, reprezentatywnej pod kątem płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania.

Zdecydowana większość Polaków przyznaje, że odpowiedni rozwój zawodowy wymaga zdolności łączenia kompetencji cyfrowych i miękkich. Niewątpliwie wpływ na to mają przeobrażenia ostatnich lat czy rosnąca rola technologii. Również w obliczu zmian modelu pracy i popularności modeli zdalnych i hybrydowych dodatkowo zwiększyło się znaczenie szkoleń online.

Choć od 2022 roku firmy coraz odważniej wracają do pracy biurowej, modele zdalny i hybrydowy na stałe wpisały się w realia rynku pracy. Mimo iż wśród respondentów dominuje model w pełni stacjonarny, który deklaruje 58% badanych Polaków, to wyniki potwierdzają także ważną rolę pracy hybrydowej, łączącej wizyty w siedzibie firmy z wykonywaniem obowiązków z domu. W ten sposób zadania realizuje 31% respondentów. Pozostałe 12% wykonuje zadania w pełni zdalnie, wyłącznie spoza biura.

W związku ze wzrostem popularności pracy zdalnej i hybrydowej w firmach były wdrażane w ostatnich latach odpowiednie rozwiązania technologiczne i narzędziowe, także w obszarze szkoleń i rozwoju kompetencji. 46% osób wykonujących zdania w tych modelach przyznaje, że ich pracodawcy wdrożyli rozwiązania, udostępniając zespołowi narzędzia szkoleniowe dostępne online. Takie inicjatywy są dostrzegane i doceniane przez pracowników. 64% respondentów z tej grupy postrzega dostęp do kursów prowadzonych przez sieć dla osób pracujących spoza biura za ważne wsparcie ze strony pracodawcy.

- Funkcjonowanie z sukcesem w świecie asynchronicznej i synchronicznej pracy umożliwiane jest dziś przez dedykowane platformy e-learningowe, microlearning czy quizy, budujące oraz weryfikujące np. wiedzę produktową oraz wiedzę o zespole czy firmie. Bardzo ważne jest, że tego typu platformy wiedzy są dostępne w dowolnym miejscu, czasie i formie dzięki e-learningowi, video streamingowi czy podcastom. Uczenie się jest dzisiaj procesem ciągłym, a praca hybrydowa daje nam do niego nowe bodźce. Stymuluje nas do podnoszenia efektywności całej organizacji i kompetencji indywidualnych – komentuje Tina Sobocińska, Founder & HR Strategic Advisor, HR4future.

Mimo iż pod kątem odsetka osób posiadających podstawowe kompetencje cyfrowe Polska znajduje się na dole listy (za nami uplasowały się wyłącznie Bułgaria i Rumunia), to jak wynika z badania GoodHabitz, Polacy wykazują się pod tym względem zaskakująco powszechnym optymizmem. Blisko 6 na 10 badanych ocenia swoje kompetencje cyfrowe pozytywnie, przy czym nieco częściej taką opinię wybierali mężczyźni (62%) niż kobiety (57%).

- Dane unijne pozostają w pewnej sprzeczności z samooceną Polaków. Nie ulega jednak wątpliwości, że nauka efektywnego wykorzystania technologii do celów zawodowych jest istotnym wyzwaniem w Polsce. Część firm stara się na to reagować. 41% badanych Polaków uważa, że w ich miejscu pracy przykłada się dużą wagę do rozwoju kompetencji cyfrowych zespołu. To wciąż zbyt mały odsetek, ale wskazujący na świadomość wyzwania u znaczącej części pracodawców. Mimo stosunkowo optymistycznych deklaracji Polaków, niewątpliwie także sami pracownicy dostrzegają luki w obszarze kompetencji cyfrowych – czego dowodzą deklaracje w zakresie obszarów, które badani chcą doskonalić – komentuje Daniel Idźkowski, Country Director w GoodHabitz Poland.