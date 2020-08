Krzysztof Hołowczyc w nowej reklamie Żabki. Musicie to zobaczyć

Krzysztof Hołowczyc w reklamie Żabki

Krzysztof Hołowczyc to ulubieniec pań, więc w reklamach pojawia się od lat dość często. Ten były rajdowiec i biznesmen przypada do gustu marketrerom, którzy planują kampanie reklamowe wielu brandów. Tym razem trafił do Żabki. Za niemałe pieniądze. A wszystko za sprawą pewnej promocji...

Żabka we współpracy z Tyskie Browary Książęce przygotowała dla swoich klientów promocję, w ramach której od 29 lipca do 4 sierpnia piwo Tyskie 0,0% przy zakupie 2 szt. dostępne jest w atrakcyjnej cenie 2,99 zł/szt.

Akcji towarzyszy spot reklamowy, którego bohaterem jest ambasador kampanii „Przejdźmy na TY od Zera” - Krzysztof Hołowczyc.

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych to kolejna znana postać, która wystąpiła w reklamach sieci Żabka.

– W Żabce stawiamy na dobrą współpracę z naszymi dostawcami, która przejawia się m.in. w tworzeniu wspólnych przedsięwzięć marketingowych, wykorzystujących nasze platformy reklamowe w kreatywny sposób. Cieszymy się, że wspólnie z Tyskie Browary Książęce możemy wspierać konsumpcję bezalkoholowego piwa i promować odpowiedzialne postawy wśród kierowców, korzystając przy tym z autorytetu Krzysztofa Hołowczyca, polskiej ikony motosportu – mówi Joanna Staude-Potocka, dyrektor marketingu w firmie Żabka Polska.

Spot z udziałem Krzysztofa Hołowczyca utrzymany jest w konwencji innych reklam telewizyjnych Żabki, pokazujących zabawne scenki z udziałem pracowników jednego ze sklepów sieci. Do tej pory w klientów sieci Żabka wcielali się w nich m.in. piłkarze Kamil Grosicki i Jerzy Dudek oraz bokser Mike Tyson.

Krzysztof Hołowczyc trzykrotnie uzyskiwał tytuł rajdowego mistrza Polski

Triumfował w 1995, 1996 i 1999 roku. Zdobył też raz tytuł mistrza Europy (1997), trzykrotnie był zwycięzcą Rajdu Polski, uczestniczył w RSMŚ zarówno w samochodach WRC, jak i grupy N oraz w Rajdzie Dakar.

Według Wikipedii największe sukcesy odnosił razem z pilotem Maciejem Wisławskim. Od 2005 startuje również w rajdach cross-country.

W 2008 zajął 2. miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata, w 2010 zdobył FIA International Cup for Cross-Country Bajas, a w 2013 Puchar Świata FIA w rajdach terenowych[2][3]. 30 sierpnia 2015 po wygranym rajdzie Baja Poland ogłosił zakończenie kariery.

Wiki podaje, że w 2004 kandydował z ramienia PO do Europarlamentu. Mandat posła do PE objął 6 grudnia 2007 w miejsce nowej minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej. W 2009 nie ubiegał się o reelekcję. Był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 i w 2015. Był jednym z prowadzących teleturniej Krzyżówka szczęścia w TVP. Zagrał samego siebie w filmie Dlaczego nie! oraz w serialu Klasa na obcasach, wystąpił także w teledysku My Riot „Ból przemija”. W 2012 została wydana jego książka Piekło Dakaru.

Został ambasadorem zorganizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży 2016.