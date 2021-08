Krzysztof Ibisz wydał audiobook. Użyczył głosu bulterierowi

Krzysztof Ibisz, fot. fansi

Krzysztof Ibisz wydał swój pierwszy produkt cyfrowy – audiobooka dla dzieci pt. „Przygody Nicponia”, w którym użycza głosu swojemu bulterierowi. Audiobook dostępny jest na platformie z produktami twórców – fansi.pl, a kolejne jego części ukażą się jesienią.

Przez całą swoją karierę Krzysztof Ibisz związany był z telewizją, w której debiutował jako prezenter programu 5-10-15, natomiast przez kolejną dekadę prowadził najpopularniejsze telewizyjne show. Fani znają go z programów takich jak „Gdzie jest Kłamczuch”, „Jak oni śpiewają” i „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Dziś, idąc z duchem czasów, wydaje swój pierwszy produkt cyfrowy – audiobooka dla dzieci.

„Przygody Nicponia” to seria radosnych opowieści dla dzieci, czytanych charakterystycznym głosem Krzysztofa Ibisza. Ich akcja rozgrywa się na przestrzeni czterech pór roku, a głównym bohaterem jest autentyczny czworonożny przyjaciel dziennikarza – bulterier, który rozczula tysiące swoich fanów na instagramowym profilu o nazwie @nicpon_super_pies. Nicpoń z ciekawością obserwuje ludzki świat, poznaje uroki różnych pór roku, uczy się jeździć tramwajem, wraz z pluszowymi zabawkami odkrywa znaczenie przyjaźni, zwiedza Warszawę i podróżuje po Polsce. „Przygody Nicponia” to wesoła opowieść o psich perypetiach, wycieczkach i przyjaźniach.

Każda część audiobooka dostępna jest w zestawie z kolorowankami do samodzielnego wydruku. Pierwsza część audiobooka “Przygody Nicponia - ZIMA” jest dostępna na fansi.pl, a kolejne części ukażą się jesienią.