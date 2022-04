Krzysztof Zalewski ambasadorem marki Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący

Krzysztof Zalewski, ambasador marki Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący

Picie wody może być nie tylko zdrowe, ale również bardzo przyjemne. Obie te cechy łączy Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący, który zaskakuje drobnymi a‘la szampańskimi bąbelkami. Do odkrycia tego źródła orzeźwienia z najdelikatniejszymi bąbelkami Żywiec Zdrój zachęca ambasador marki – Krzysztof Zalewski. W najbliższych miesiącach będzie można zobaczyć go m.in. w spotach telewizyjnych, mediach społecznościowych i prasie.

Wokalista nie tylko popularny, ale też ceniony przez krytyków muzycznych i publiczność - Krzysztof Zalewski, bo o nim mowa – właśnie został ambasadorem marki Żywiec Zdrój. Już teraz można go oglądać w spotach telewizyjnych, gdzie towarzyszącą mu kobietę zachęca do skosztowania nowej, delikatnie musującej wody Żywiec Zdrój. Bohaterka przenosi się w świat marzeń, co symbolizuje przyjemnościowy charakter produktu. Kampania z udziałem Krzysztofa Zalewskiego towarzyszy wprowadzeniu na rynek nowej odsłony lekko gazowanej wody Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący, a przedstawienie wody w kieliszkach ma dodatkowo podkreślić wyjątkowość zawartych w niej drobnych, a‘la szampańskich bąbelków.

Przyjemne źródło nawodnienia

Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący to nowa odsłona wody gazowanej. Wyróżniają go delikatne bąbelki, które subtelnie musując dostarczają doznań sensorycznych i sprawiają, że picie wody może być prawdziwą przyjemnością. Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący, to sposób by zadbać o właściwe nawodnienie - szczególnie wiosną i latem, kiedy temperatury rosną, a organizm potrzebuje więcej wody by właściwe funkcjonować. Produkt wyróżnia również samo opakowanie z subtelną grafiką w odcieniach turkusu, co dodatkowo podkreśla delikatność produktu.

Muzyk twarzą kampanii

Krzysztof Zalewski pojawi się nie tylko w spocie telewizyjnym Żywiec Zdrój - do którego ścieżką dźwiękową jest piosenka ,,Annuszka”- ale również w mediach społecznościowych i innych kanałach komunikacyjnych. Kampania reklamowa, kierowana głównie do kobiet będzie realizowana w marcu, kwietniu i maju.

Działania obejmą 15-sekundowy spot, VOD, digital – w tym media społecznościowe, prasę, sampling i działania w punkcie sprzedaży. Koncepcję kreatywną stworzyła agencja GoldenSubmarine, spot wyprodukowała agencja Ones Production, za planowanie mediów odpowiada Mediacom, a działania PR marki prowadzi agencja Tailor Made PR.