Marketerzy na całym świecie szukają influencerów do różnego typu współprac. A kto inspiruje specjalistów marketingu? Brand24 przedstawia listę 100 nazwisk, które warto znać i śledzić, by jeszcze lepiej poruszać się obszarach szeroko rozumianej komunikacji marketingowej.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Brand24 monitorował aktywność kilkuset marketerów. Przyglądano się ich pracy i ich markom osobistym – zarówno pod względem treści, które tworzą, jak i reakcji odbiorców. W ten sposób powstała lista kilkudziesięciu ekspertów w dziedzinie digital marketingu.

Decydującym czynnikiem przy wyborze Influencerów oraz określania ich pozycji w raporcie była autorska metryka - Presence Score. To wskaźnik, który wskazuje, jak radzi sobie dany influencer w Internecie i pomaga określić jej popularność w danym czasie.

Listę podzielono na dwie części. W pierwszej części umieszczono 30 osób, które w ostatnich miesiącach wyróżniły się w swojej działalności, tworzeniu treści i zaangażowaniu społeczności. Druga część to kolejne 70 postaci, ale już bez numeracji. - To efekt analizy jakościowej i ilościowej, która wykazała, że ​​wiedza i inspiracja tych osób są niezaprzeczalne - mówi Justyna Dzikowska, Head of Marketing w Brand24 - Od kilku lat tworzymy to zestawienie i ciągle je ulepszamy. Widzimy też, jak zmienia się aktywności poszczególnych osób. Dziś na topie mamy Setha Godina, Niela Patela czy Marka Schaefer’a, którzy wyznaczają kierunki w szeroko rozumianej komunikacji marketingowej - dodaje Dzikowska.

Kto skorzysta na zestawieniu influencerów

Zestawianie przyda się zarówno osobom pracujących w branży, jak i tym szukających inspiracji na temat szeroko rozumianej komunikacji marketingowej. Znaleźli się w nim topowi eksperci posiadający wiedzę w obszarach strategii biznesowych, tworzenia treści czy technologii cyfrowych.

- Cel raportu jest prosty. Chcemy skrócić drogę poszukiwań wartościowych osób w branży i ułatwić zdobycie wiedzy z różnych obszarów marketingowych, m.in. content marketingu, SEO, mediów społecznościowych i sprzedaży. - zaznacza Alicja Mękarska, Partnership Manager w Brand24 - Skupiliśmy się na szczegółowym doborze ludzi, którzy w swojej pracy dostarczają inspiracji, potrafią umiejętnie budować dialog z odbiorcami za pomocą mediów społecznościowych. Każdy z wymienionych influencerów dostarcza jakościowe treści marketingowe, które pomagają pogłębiać wiedzę i skutecznie budować marki. Każde nazwisko to gwarancja profesjonalizmu. - dodaje. Wszystkich ekspertów, którzy pojawili się w raporcie, łączy trzy jedno – aktywnie i konsekwentnie dbają o swoją obecność w mediach (nie tylko społecznościowych), dzielą się wiedzą zbudowaną na swoim doświadczeniu i są liderami opinii na skalę globalną.

Zestawienie powstało także z myślą o marketerach, którzy rozważają wdrożenie influencer marketingu w swojej strategii i szukają odpowiednich do tego zadania, rozpoznawalnych w sieci postaci.

