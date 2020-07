Kuchnia Lidla rządzi na YouTube'ie. Ale loteria Tiger Energy Drink ją przegoniła

Lidl - Kuchnia Lidla

Pierwszy z letnich miesięcy w kwestii reklamy na YouTube upłynął pod znakiem loterii Tiger Energy Drink, w której można było wygrać legendarną Mazdę RX-7. Dużym zainteresowaniem, ze względu na wybory prezydenckie w Polsce, cieszył się też spot kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej - Rafała Trzaskowskiego. Podium zestawienia YouTube Ads Leaderboard w czerwcu 2020 zamyka wideo zachęcające do subskrypcji kanału KuchniaLidla.pl.

Najchętniej oglądanym spotem na YouTube w czerwcu był film ZOBACZ, JAK TESTUJĘ MAZDĘ RX-7 I ODDAJĘ JĄ DLA FANÓW!

To dynamiczna zachęta do wzięcia udziału w loterii Tiger Energy Drink oraz Need for Speed, w której główną nagrodą była legendarna Mazda RX-7. W rytm rapowanego utworu “Power is back” przewijają się obrazy z testu samochodu oraz kadry z rozgrywki Need for Speed. Za kreację spotu odpowiada agencja kreatywna Brasil, za zakup mediów - dom mediowy Starcom.

W czerwcu także gorącym tematem były wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tego powodu dużym zainteresowaniem użytkowników YouTube cieszył się spot wyborczy Rafała Trzaskowskiego Mój Dom, w którym kandydat przedstawił siebie, swoją rodzinę, historię i najbliższe otoczenie.

Trzecie miejsce czerwcowego zestawienia YouTube Ads Leaderboard zajęło wideo Witaj na kanale Kuchni Lidla!

W reklamie Karol Okrasa, Kinga Paruzel oraz Paweł Małecki, czyli gwiazdy Kuchni Lidla zachęcają do subskrybowania kanału, na którym dzielą się swoimi przepisami zarówno na tradycyjne dania, jak i fit lub desery. Kampania zrealizowana została przez GPD Agency.

Czwarte miejsce to reklama McDonald’s Polska McDrive® – na wyciągnięcie ręki! przedstawiająca w humorystyczny sposób zalety McDrive. Bohaterką historii jest kilkuletnia dziewczynka, która zawsze zajmuje środkowe miejsce na tylnym siedzeniu rodzinnego samochodu, przez co musi znosić zachowanie starszych braci, jednak bez problemu może dosięgnąć do frytek po wizycie rodziców w McDrive. Kreacja została stworzona przez agencję DDB Warszawa. Piąte miejsce to tym razem spot Play Wybierz dla rodziny nowy PLAY HOMEBOX | od 35 zł za osobę aż 70 GB Internetu z prezentacją najnowszej oferty rodzinnej marki oraz propozycją wyboru smartfonu Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

YouTube Ads Leaderboard to comiesięczne zestawienie spotów reklamowych najchętniej oglądanych przez polskich internautów.

Ranking 5 filmów jest ustalany w oparciu o algorytm uwzględniający parametry zaangażowania widowni (czas oglądania, liczbę polubień i udostępnień filmu), liczbę obejrzeń oraz tego, jaka część filmu została obejrzana. Zestawienie przygotowywane jest przez polski zespół YouTube i dotyczy tylko klipów, które były elementami kampanii reklamowych na YouTube.