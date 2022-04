Kulczyk, Tokarczuk, Holland. Znane kobiety w nowej kampanii dla Ukrainy

W Pracowni Efektu Domina przy ulicy Ogrodowej zainaugurowało działalność Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie. Uczestniczki spotkania dyskutowały o bieżącej sytuacji w Ukrainie, sposobie przyznawania grantów pieniężnych z Funduszu „Cześć Dziewczyny!", a także o tym kto powinien być docelowym beneficjentem dysponowanych środków.

Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie to koalicja kobiet z Polski i Ukrainy, która zdecyduje m.in. do kogo trafią granty z Funduszu Wsparcia Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy „Cześć Dziewczyny!". W pierwszej edycji Konkursu Grantowego wartość grantów sięgnie prawie 1,5 miliona złotych. Pieniądze na Fundusz gromadzone są m.in. za pośrednictwem strony czescdziewczyny.

W ramach Konkursu Grantowego Siostrzeństwo wybiera projekty wspierające inicjatywy społeczne, których celem jest poprawa sytuacji ukraińskich Kobiet i Dziewczynek. Premiowane będą pomysły oparte będą na budowie zespołu złożonego z Polek i Ukrainek na poziomie lokalnym.

– W sytuacji, w której się znaleźliśmy, odnajduję jedną pozytywną rzecz dla Ukrainy i dla Polski - możemy zostawić zaszłości historyczne i zjednoczyć się. Tworzyć przyszłość i pomóc kobietom, które zostały dziś same z malutkimi dziećmi. One muszą zacząć swoje życie od nowa. Większość ma nadzieję, że będzie mogła wrócić do swojego kraju. Ale dopóki nie wrócą, powinny poczuć się pewnie tutaj, w Polsce. Muszą odnaleźć swoje miejsce do życia i zabezpieczyć swoje dzieci. Wszyscy widzieliśmy obrazki z granicy, z pociągów. Ich heroizm. Po naszym zwycięstwie musimy postawić pomnik kobiecie z dzieckiem – mówiła Iryna Deszczyca, małżonka ambasadora Ukrainy w Polsce.

– Marian Turski powiedział w Oświęcimiu - nie możemy być obojętni. To jest zdanie, którym kieruję się w życiu. Moja babcia i prababcia były w Oświęcimiu. Gdy oglądałam zdjęcia z Buczy, znów widziałam te obrazy i te wspomnienia. Wiele lat temu kobiety nie miały tyle szczęścia co my, nie miały jak się skontaktować, spotkać i rozpocząć wspólne działanie. Umówić się na to, co my robimy teraz. Nie mamy już żadnej wymówki, żeby czegoś nie zrobić. To jest dla mnie oczywiste – mówiła Magdalena Adamowicz, posłanka do Parlamentu Europejskiego.