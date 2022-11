W tym roku z okazji Black Friday firma kurierska GLS Poland przygotowała wyjątkową kampanię budującą świadomość swojej marki wśród konsumentów e-commerce. W jej ramach, kurier zyskał nowe oblicze i stał się kurierem-ninja. Niezawodnie, szybko i zwinnie dostarczającym zakupy upolowane w ten doskonale wszystkim znany czarny piątek.

Na co dzień kurier, w Black Friday ninja – takie hasło towarzyszy kampanii. Jej głównym elementem jest specjalnie przygotowany spot, w którym obserwujemy jak kurier ninja dostarcza paczkę małemu chłopcu. Zgodnie ze swoją misją GLS dostarcza coś więcej niż przesyłki, dlatego dzięki przesyłce z zabawkowym mieczem chłopiec również staje się ninja, a na jego twarzy pojawia się szczery uśmiech.

Kampania została zrealizowana przy współpracy z agencją reklamową Rebell Studio, która odpowiedzialna była za scenariusz i produkcję spotu oraz zakup mediów. Działania zostały również wsparte poprzez publikacje na profilach GLS Poland na Facebooku, Instagramie oraz platformie LinkedIn.

– W GLS wiemy, że paczki, które dostarczamy, niosą za sobą emocje. To właśnie chcieliśmy pokazać w naszym spocie. Każdego dnia staramy się jeszcze efektywniej i szybciej dostarczać przesyłki naszych klientów. Nasi kurierzy niczym ninja robią co w ich mocy, by niezawodnie doręczyć wszystkie paczki. Szczególnie w tak gorącym okresie, jakim jest Black Friday. Praca przy produkcji spotu dostarczyła nam dużo satysfakcji, co mamy nadzieję, udało się Państwu w tych kilku sekundach przekazać – mówi Małgorzata Markowska, promotion & communication manager GLS Poland.

– Praca kurierów potrafi być wymagająca. Nieraz towarzyszy jej wiele logistycznych wyzwań, ale jest też źródłem ogromnej satysfakcji. Kurierzy dostarczają oczekiwane, wymarzone, wyczekane przesyłki. Czasem poekscytowani odbiorcy zapominają się i już przy nich z pasją otwierają paczki, sprawiając, że są oni częścią tej chwili. I tak, w naszej historii, mały chłopiec z ekscytacją wyjmuje zamówiony miecz z tuby i robi pokaz ninja ruchów. Ku jego zaskoczeniu kurier wyciąga z kieszeni opaskę i w mgnieniu oka zamienia się w kuriera-ninję. Chłopiec z zachwytu nieruchomieje. Ma swojego nowego bohatera! Praca przy tym projekcie była dla nas też niezłym wyzwaniem czasowym, ale tak jak dla kurierów GLS, tak i dla Rebell Studio nie ma rzeczy niemożliwych. Efekt sami oceńcie – mówi Ela Martin, strategy director & partner Rebell Studio.