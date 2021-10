Łaciate w nowej kampanii. Zwierzęcy bohaterowie odpowiedzą na ważne pytanie

„Wszyscy lubią Łaciate” to nowa kampania ulubionego mleka Polaków, która wystartowała pod koniec października. Prawdziwy smak i życie w zgodzie z naturą – to wartości, które stoją za Łaciatym od lat. Marka prezentuje nową ideę kreatywną za pomocą działań digital, kampanii TV oraz aktywności na YouTube.

W ramach kampanii telewizyjnej konsumenci będą mogli zobaczyć spot reklamowy, w którym sympatyczni, zwierzęcy bohaterowie odpowiedzą na pytanie: „Dlaczego wszyscy lubią Łaciate?”. Do znanej z wcześniejszych odsłon krowy Łaciatej, dołączą m.in. ślimak, kura, kret czy mrówka, które w zabawny sposób odkryją najważniejsze wartości produktu. Kreacja będzie widoczna w ogólnopolskich oraz tematycznych kanałach w największych stacjach telewizyjnych, na YouTube oraz w sieci GDN. Działania dopełni kampania digital oraz banerowa w sieci google i aplikacjach zakupowych.

- Łaciate to mleko pochodzące prosto z natury, smaczne, bogate w naturalne wartości odżywcze, bez dodatków i konserwantów. Marka obecna w polskich domach od ponad 25 lat, dla wielu stała się synonimem mleka. W tegorocznej kampanii szczególną uwagę chcemy zwrócić na to, by konsumenci, wybierając Łaciate, odnaleźli w nim smak dzieciństwa, spokoju i naturalności. Celem naszych działań jest utrzymanie wysokiej świadomości marki i zaangażowanie odbiorców w jej historię – komentuje Dorota Grabowska, Kierownik Marketingu SM Mlekpol.