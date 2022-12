Iga Świątek, fot. PZU

PZU rozpoczął akcję „Łańcuch wdzięczności PZU”. Kampania zachęca do wyrażania w mediach społecznościowych wdzięczności bliskim, przyjaciołom i rodzinie. W świątecznym spocie promującym akcję wzięła udział sponsorowana przez PZU, najlepsza na świecie tenisistka Iga Świątek, która podobnie jak jej główny partner i ubezpieczyciel, chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Święta to czas, w którym zwykliśmy składać życzenia, wyrażać wdzięczność i serdeczność wobec członków rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy, dalszych znajomych. To również czas, w którym PZU i Iga Świątek zachęcają do jednoczenia się we wspólnym celu – pomocy domom dziecka. Każdy post to pieniądze przekazane ich podopiecznym przez PZU.

Zasady kampanii

Do „Łańcucha wdzięczności PZU” może dołączyć każda osoba, która do 27 grudnia opublikuje post lub relację na swoim Facebooku lub Instagramie, kierując słowa wdzięczności do dowolnej osoby i oznaczając ją we wpisie z prośbą o wyrażenie wdzięczności komuś innemu. Taki post dodatkowo musi być opisany hasztagiem #PZUwdzięczni oraz oznaczeniem profilu @grupapzu na Facebooku lub @grupa_pzu na Instagramie. Każda publikacja jest cegiełką o wartości 20 zł, która zostanie przeznaczona na wsparcie domów dziecka.

- PZU pomaga innym przez cały rok, nie tylko od święta. Ale to właśnie w okresie świątecznej zadumy pełne emocji reklamy i kampanie mają podwójną moc. Zdajemy sobie sprawę z ich magii i sprawczości, dlatego w tym roku PZU podjął wyjątkową inicjatywę w mediach społecznościowych. Chcemy, aby miłe słowa kierowane w postaci postów, były nie tylko wyrazem naszej wdzięczności dla naszych bliskich, ale jednocześnie przyczyniały się do czynienia dobra potrzebującym dzieciom. Zachęcamy do aktywnego udziału w kampanii świątecznej PZU. Stając się kolejnym ogniwem łańcucha wdzięczności PZU dokładamy cegiełkę, wspierającą podopiecznych domów dziecka – mówi Michał Lutostański, dyrektor Biura Marketingu w PZU.

Prezenty dla podopiecznych domów dziecka

Za zebrane podczas akcji pieniądze wolontariusze PZU kupią ok. 260 podopiecznym z domów dziecka wymarzone prezenty. Dostarczą je do ośmiu domów dziecka, które wspierali podczas różnych podejmowanych inicjatyw wolontariackich.

Akcja rozpoczęła się 12 grudnia i potrwa do 27 grudnia 2022 roku. Towarzyszy jej komunikacja w mediach społecznościowych Grupy PZU i na specjalnej stronie internetowej www.pzu.pl/wdzieczni. Do strony kieruje także film na YouTube, w którym wzięła udział m.in. Iga Świątek wyrażająca wdzięczność swojemu tacie. Kampanii towarzyszy również aktywna komunikacja w kanałach social media, m.in. na TikToku. Krótsza wersja spotu była emitowana m.in. w charytatywnym bloku mikołajkowym telewizji Polsat. PZU planuje również emisję w świątecznym bloku charytatywnym TVP.

Pomysł kreatywny spotu świątecznego przygotowała Agencja Warszawa, a zrealizowały go IF Nation oraz Dom Produkcyjny Prime Time.