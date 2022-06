LEGO prezentuje wyniki badania i promuje zabawę z dziećmi [infografika]

Lego, zabawa, dziecko, klocki, fot. sonjam1000, pixabay

Według 95% rodziców wspólna zabawa uszczęśliwia całą rodzinę i wzmacnia więzi rodzinne. Jednak co trzeci dorosły przyznaje, że ich rodzina za mało bawi się razem, a prawie 9 na 10 dzieci chciałoby móc więcej bawić się z rodzicami. Codzienne obowiązki, takie jak praca czy prowadzenie domu, są wymieniane jako główne przeszkody w rodzinnej zabawie, podobnie jak czas spędzany przez rodziców, ale także przez ich dzieci, na korzystaniu z technologii. Nowe badanie LEGO Play Well pokazuje, że zabawa to nie tylko rozrywka, ale także integralna część rozwoju dziecka.

Niemal wszystkie dzieci w Polsce twierdzą, że zabawa w gronie rodzinnym sprawia im radość (96%), pomaga się zrelaksować i oderwać od szkoły (94%), a co najważniejsze, jest dobrym sposobem na próbowanie nowych pomysłów (96%). To wnioski z nowego badania Play Well 2022 przeprowadzonego przez firmę LEGO oraz Edelman DXI wśród ponad 55 000 rodziców i dzieci w ponad 30 krajach. Okazuje się, że prawie wszyscy rodzice uważają, że podczas zabawy najmłodsi wzmacniają swoją kreatywność (93%), umiejętności komunikacyjne (92%), rozwiązywania problemów (92%) i pewność siebie (91%). Szeroki zakres nabywanych w tracie zabawy kompetencji miękkich i twardych pomaga młodym pokoleniom rozwijać się w szybko zmieniającym się świecie.

Pozytywne działanie zabawy

Zabawa jest jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju – 9 na 10 polskich rodziców uważa, że jest ona równie ważna jak szkoła (87%) czy rodzina (91%). Dorośli wierzą, że kształtowanie wcześniej wspomnianych umiejętności pomoże ich potomstwu w osiągnięciu sukcesu i szczęścia. Nic dziwnego, że myślenie o przyszłości swoich dzieci i rozmawianie o niej jest dla rodziców jednym z najważniejszych priorytetów, ale również przychodzi im bardzo łatwo. Aż 94% z nich deklaruje, że czują się swobodnie rozmawiając o tym, co ich potomstwo chce robić w przyszłości.

Zabawa może być dla dzieci ciekawą i bezpieczną przestrzenią do eksperymentowania sprawiając, że nawet porażki mogą je uczyć czegoś nowego. Badanie LEGO pokazuje także, że 3 na 4 młodych respondentów wskazało zabawę jako najlepsze narzędzie do poznawania nowych rzeczy, a na kolejnych miejscach wyróżniło członków rodziny (52%) i szkołę (46%). Swoboda w zabawie wspiera dzieci w odkrywaniu nieznanego, radzeniu sobie z wyzwaniami jakie stawia przed nimi dorosłe życie.

Więcej czasu na rodzinną zabawę

Mimo że zarówno młodzi i dorośli respondenci dostrzegają pozytywne aspekty zabawy, wielu z nich napotyka bariery ograniczające możliwości i swobodę bawienia się. Już 1 na 3 rodziców w Polsce deklaruje, że nie ma wystarczająco dużo czasu na zabawę z dziećmi. Blisko 30% badanych wskazuje na zbyt dużo pracy, a 32% zbyt wiele obowiązków domowych jako kluczowe bariery uniemożliwiające rodzinom częstsze wspólne zabawy. Z drugiej strony dzieci powtarzają argumenty rodziców, twierdząc, że natłok zadanych prac domowych (54%) i zbyt intensywna praca ich rodziców (41%) to główne przeszkody, które uniemożliwiają rodzinom wspólne bawienie się.

Poza codziennymi obowiązkami, czas spędzony na korzystaniu z technologii również może utrudniać rodzinom wspólną zabawę. 6 na 10 rodziców (58%) przyznaje, że spędza zbyt wiele czasu w Internecie w obecności swojego dziecka. W efekcie 33% rodziców uważa, że czas spędzany na korzystaniu z technologii stanowi dla nich samych lub ich dzieci główną przeszkodę w częstszym wspólnym spędzaniu czasu w gronie rodziny.

Źródło: LEGO

90 lat dobrej zabawy

Ponad 4 na 5 rodziców (85%) wskazało konkretnie na zabawę klockami LEGO, twierdząc, że ich rodziny są szczęśliwsze, gdy bawią się klockami LEGO. Jeśli chodzi o dzieci, 95% twierdzi, że zabawki takie jak klocki LEGO pomagają im być kreatywnymi i próbować nowych rzeczy.

- Kiedy 90 lat temu mój pradziadek zakładał firmę, zdawał sobie sprawę, że zabawa może zmieniać życie dzieci - zbliża rodziny i pomaga maluchom rozwijać umiejętności, dzięki którym mogą w pełni wykorzystać swój potencjał. Dysponował tylko małym warsztatem, ale miał wielkie ambicje, aby jak najwięcej dzieci mogło doświadczyć korzyści, jakie przynosi zabawa. Czy to w 1932, czy w 2022, czy też w naszą setną rocznicę w 2032 roku, staramy się kontynuować to dziedzictwo, pomagając wszystkim rodzinom, gdziekolwiek się znajdują na świecie, dobrze się bawić - powiedział Thomas Kirk Kristiansen, Prezes Grupy LEGO.

Wartości rodzinne zawsze leżały u podstaw Grupy LEGO, która nadal ma siedzibę w Billund w Danii, gdzie Ole Kirk Kristiansen zaczął produkować swoje pierwsze zabawki. Do dziś jest ona własnością rodziny Kristiansen, a wnuk Kjeld przekazał niedawno stery swojemu synowi Thomasowi Kirkowi Kristiansenowi.

W związku z 90. rocznicą powstania Grupa LEGO świętuje kreatywność i 90 lat zabawy klockami LEGO, organizując szereg działań, dzięki którym osoby w każdym wieku będą mogły doświadczyć radości i korzyści płynących z zabawy.