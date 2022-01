Lidl instaluje książkomaty w swoich sklepach. W każdym z nich są 93 skrytki

Już za kilka tygodni czytelnicy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu będą mogli wypożyczać książki przy okazji zakupów w Lidlu. Wszystko to, dzięki instalowanym książkomatom. Czytelnicy będą mogli korzystać z nich od drugiej połowy marca.

Książkomaty dadzą możliwość korzystania z oferty Biblioteki Raczyńskich nowym i dotychczasowym czytelnikom w tych częściach Poznania, gdzie brakuje jej filii. Dwa z jedenastu książkomatów zostaną zainstalowane przy sklepach Lidl Polska: przy ul. Zamenhofa 132 oraz ul. Poszwińskiego 6.

Za kilka dni zacznie się testowanie urządzeń, szkolenie bibliotekarzy i sprawdzanie procedur. Czytelnicy będą mogli korzystać z książkomatów w drugiej połowie marca. Wtedy też pojawią się dokładne instrukcje i zasady korzystania z urządzeń, które pozwolą wypożyczać i oddawać książki tym, którzy nie zawsze mają bibliotekę po drodze. W każdym z urządzeń są 93 skrytki na książki, a w każdej ze skrytek mieści się kilka książek.

Lidl Polska chętnie podejmuje działania na rzecz społeczeństwa. Od lat współpracuje z Caritas Polska, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz z Federacją Polskich Banków Żywności, a także wieloma lokalnymi podmiotami.

- Jako Lidl Polska często angażujemy się w lokalne inicjatywy, które poprawiają komfort życia mieszkańców. Wierzymy w społeczne zaangażowanie. Naszym celem jest bycie „dobrym sąsiadem”. Książkomaty to wspaniały sposób na rozwój i popularyzację czytelnictwa wśród lokalnej społeczności. Dzięki ustawieniu automatów przy naszych sklepach, czytelnicy będą mogli wypożyczyć książki wygodnie, przy okazji codziennych zakupów. Wierzymy, że to rozwiązanie będzie szczególnie dogodne dla seniorów i dzieci – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.