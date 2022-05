Lidl Polska inwestuje w wykształcenie swoich pracowników. Firma przedstawia specjalną strategię

„Lidl Polska zaczyna się od ludzi”, ta idea przyświeca wszystkim działaniom podejmowanym w ramach strategii personalnej sieci. Firma kładzie nacisk na zarobki, benefity pozapłacowe oraz możliwości ciągłego rozwoju. Lidl zdecydował się objąć wysoką kadrę menedżerską, zarządzającą firmą, rocznym programem rozwojowym, w ramach studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego.

- Kto przestaje stawać się lepszy każdego dnia, przestaje być dobry. Nie mam wątpliwości co do tego, że kiedy za rok spotkam się z dyrektorami objętymi programem rozwojowym, także moimi koleżankami i kolegami z pracy – spojrzymy na nasze codziennie działania w nowy – być może zupełnie inny – sposób. Życzę im powodzenia! Mam nadzieję, że oprócz praktycznej wiedzy i doskonalenia się, program przyniesie im także wiele satysfakcji –mówił Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska.

Kwiecień to przysłowiowy „pierwszy dzwonek” dla grupy blisko 30 dyrektorów Lidl Polska, zarządzających regionalnymi spółkami oraz obszarami w centrali firmy. Celem programu jest aktualizacja wiedzy makroekonomicznej i najnowszych trendów z branży FMCG oraz wymiana doświadczeń. Istotnym punktem programu jest także leadership, czyli spojrzenie na siebie jako lidera zarządzającego dużymi zespołami i wpływ na dalszy rozwój organizacji. Co ważne, program stanowi również narzędzie motywujące dla kadry menedżerskiej.

- Nasz kolejny program rozwojowy obejmie blisko 30 dyrektorów, czyli osoby, które należą do kadry zarządzającej wysokiego szczebla. To właśnie oni w swoich codziennych działaniach koncentrują się m.in. na rozwoju członków swoich zespołów, jednocześnie nierzadko zapominając o sobie. Tym razem to ich pragniemy postawić w centrum naszych działań rozwojowych, oferując im roczny program w ramach studiów podyplomowych, zaprojektowany specjalnie na nasze potrzeby wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego – podsumowuje Marta Florczak, Członek Zarządu Lidl Polska ds. Personalnych.