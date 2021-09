Mały Głód walczy z marnowaniem żywności

Mały Głód, fot. Danio, VMLY&R Poland

W ostatnich dniach znany wszystkim bohater marki Danio, intensywnie poszukiwał nowych wyzwań za pośrednictwem serwisu LinkedIn. Robiąc niemałe zamieszanie w Internecie, Mały Głód zorganizował nawet konferencję prasową, by przedstawić swoje dalsze plany. Zwieńczeniem działań online stała się nietypowa współpraca – kultowa postać na rynku FMCG, wspólnie z twórcami aplikacji Too Good To Go, rozpoczyna walkę z marnowaniem żywności.

Przez ponad 16 lat Mały Głód – jeden z najbardziej znanych bohaterów w historii polskiej reklamy – na rozmaite sposoby i w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach próbował zaskakiwać konsumentów. Jednak w tym roku napotkał na swej drodze przeciwnika nie do pokonania. To zupełnie nowe Danio – zaskakująco pyszne i pożywne, bo bogate w białko. Zatem po latach zmagań i niepowodzeń, związanych z ciągłymi potyczkami z kultowym serkiem, Mały Głód postanowił odmienić swój los i poszukać nowego zajęcia. W sierpniu 2021 roku pojawił się na największym portalu rekrutacyjnym na świecie i po raz kolejny zrobił wokół siebie hałas. Profil Małego Głoda stał się osobistym zapisem jego pracy dla Danone, a serwis LinkedIn miejscem, gdzie szukał nowych wyzwań – o czym poinformował nawet podczas specjalnej konferencji prasowej.

Mały Głód i nowy przeciwnik

Na apel Małego Głoda odpowiedzieli m.in. twórcy Too Good To Go – aplikacji, której misją jest przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności. „We Believe You Are Too Good To Go” – tym hasłem poszukującego wyzwań Małego Głoda zaprosili do dołączenia do zespołu, by wspólnymi siłami ratować żywność, a poprzez to również zasoby planety.

- Nowy serek Danio, który właśnie pojawił się na rynku, ostatecznie pokonał swojego odwiecznego rywala. Mały Głód poczuł, że potrzebuje zupełnie nowych wyzwań. Po tylu latach wspólnych zmagań, pewnie będzie nam go wszystkim brakowało. Miło zaskoczyła nas decyzja o nawiązaniu współpracy z Too Good To Go – największą społecznością pogromców marnowania żywności. Nam również marzy się świat bez nieuzasadnionego wyrzucania jedzenia i chcemy mieć realny wpływ na walkę z tym globalnym problemem. Mocno kibicujemy byłemu bohaterowi naszego Danio. Cieszymy się, że postanowił działać na rzecz nas wszystkich, szczególnie, że jako Danone, w myśl wizji “One Planet. One Health” inspirujemy konsumentów do troski o zdrowie i środowisko naturalne. W strategii naszej firmy, przeciwdziałanie marnowaniu żywności stanowi jeden z 4 filarów zrównoważonego rozwoju. Małemu Głodowi dziękujemy za kawał wspólnej historii, a zespołowi Too Good To Go gwarantujemy, że świeży współpracownik na pewno świetnie sprawdzi się w nowej roli - Magdalena Siarkowska, Starszy Kierownik Marki w Danone.

Problem marnowania żywności jest ważny i dotyczy każdego z nas. W Polsce w każdej sekundzie przez cały rok do domowych koszy wyrzucamy aż 92 kg żywności, co rocznie przekłada się na blisko 3 miliony ton jedzenia.

Za strategię komunikacji, koncepcję kreatywną, produkcję kampanii digital oraz działania z zakresu influencer marketingu i PR odpowiada agencja VMLY&R Poland. Zakupem mediów zajmuje się dom mediowy MediaCom.

