Marcin Prokop w nowej kampanii OPPO pod hasłem Film Your Story

Marcin Prokop, fot. OPPO

OPPO startuje z ogólnopolską kampanią pod hasłem „Film Your Story”, promującą nowe smartfony z serii Reno5. W spotach marki ponownie zobaczymy ambasadora OPPO w Polsce, Marcina Prokopa. Równolegle rusza także szeroka kampania na platformach cyfrowych, w której wezmą udział znani twórcy internetowi.

- Motto premierowej serii smartfonów jest bliskie mojemu sercu, ponieważ od lat pojawiam się przed kamerą i opowiadam ludziom różne historie. Czasami chcę ich wzruszyć, zaszokować czy wywołać na ich twarzach uśmiech. OPPO zachęca do tworzenia własnych historii, aktywizuje pomysłowych, pełnych energii ludzi - komentuje Marcin Prokop, ambasador OPPO w Polsce.

„Film Your Story” z OPPO

Właśnie startuje kampania promocyjna smartfonów z serii Reno5. Jest to kolejny element w komunikacji nowych produktów w portfolio OPPO, spójny z nietuzinkową premierą serii Reno5, zrealizowaną w formie daily vloga. Początkowo skupi się na działaniach w mediach cyfrowych, w następnej zaś kolejności trafi do telewizji.

Fabuła spotu reklamowego osadzona jest w nowoczesnej przestrzeni, w której wyeksponowane są urządzenia mobilne OPPO. Głównym bohaterem jest ambasador marki – Marcin Prokop. Przy pomocy modelu Reno5 5G zabiera widzów do świata OPPO, w którym otaczającą rzeczywistość można zobaczyć w innej, nieoczywistej perspektywie. Wszystko dzięki kreatywnym funkcjom obecnym w serii Reno5, jak m.in. tryb Dual-View Video, który pozwala nagrywać film z dwóch kamer jednocześnie i nakręcić własną, oryginalną historię w myśl motta „Film Your Story”.

Produkcją spotu zajęła się agencja Grandes Kochonos, za działania w social mediach odpowiada agencja House of Hype, a działania PR wspiera agencja 24/7Communication.

- W ciągu dwóch lat udało nam się zbudować wysoką, blisko 60-procentową świadomość marki nad Wisłą. Według naszych badań klienci decydujący się na zakup urządzeń OPPO wiedzą, że mogą liczyć na świetnie wyglądające produkty o bardzo wysokiej jakości. Już po pierwszej naszej kampanii duża część badanych osób podkreśliła, że OPPO to marka dla nich. To ważny atrybut dla każdej marki i będziemy troskliwie pielęgnować to postrzeganie - Mo Zhang, Brand Manager OPPO na Polskę.

Kampania digitalowa z twórcami internetowymi

Równolegle z kampanią promocyjną mają miejsce działania digitalowe, w których biorą udział znani influencerzy, kojarzeni z pasją do filmowania i fotografii. Nowciax, Rezigiusz, Patec, Zulu Kuki, Blowek i członkowie ekipy Wip Bros w nawiązaniu do motta „Film Your Story” smartfonem OPPO Reno5 5G tworzą na swoich kanałach w mediach społecznościowych daily vlogi, wykorzystując do tego cały arsenał dostępnych funkcji.

Firma nawiązała również współpracę z Igorem Ignacym Leśniewskim, Wielmożnym – Igorem Szwęchem, Sebastianem Chlodnickim, Pauliną Wierzgacz, Aleksandrem Czubą oraz Krzysztofem Adamkiem. OPPO współpracuje także z Natalią Karczmarczyk oraz Karolem Pieszko, youtuberami i influencerami należącymi do cieszącej się popularnością grupy – Team X. W efekcie powstanie niepowtarzalna kampania, o wielomilionowym dotarciu i skali.

OPPO rusza niebawem również z kampanią na TiK Toku, gdzie w formie #challengu będzie promowało m.in. tworzenie materiałów wideo w nocy z pomocą smartfona z serii Reno5 (Ultra Night Mode Video).

Pobierz raport interaktywnie.com