Motorola ruszyła z kampanią „Nie daj się zdefiniować #odkryjswójkolor”, która jest odpowiedzią na często, jakże mylne postrzeganie, szufladkowanie i definiowanie innych bez zgłębiania i poznawania ich własnych historii. Do kampanii marka zaprosiła artystów - Margaret i Tymka, postacie które wyróżniają się stylem, wyglądem i charakterem. To wyjątkowo zdolni i zmotywowani ludzi, którzy od lat nie patrząc na opinie i krytykę ze strony innych osób z determinacją podążają swoją drogą i odnoszą sukcesy. Artyści odkrywają przed nami swoje pasje i zajawki, a także wyjątkowe kolory.

W kampanii udział biorą artyści: Margaret i Tymek.

Margaret to wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Na swoim koncie ma pięć studyjnych albumów, w tym dwa nagrodzone platyną. Jest także laureatką wielu branżowych nagród na czele z MTV Europe Music Awards oraz Eska Music Awards.

- Zawsze uwierały mnie pudełka, bo zazwyczaj były za małe na całe spektrum możliwości, które mam i horyzontów, na które patrzę. Zawsze też czułam, że jestem w ciągłym rozwoju i nie da się mnie określić tylko jednym słowem, a jak się da - to na krótka chwilę - bo jest przecież tyle opcji i smaków, których jestem ciekawa i chcę spróbować. Myślę, że to moje uporczywe dążenie do niezależności i wolności jest nadrzędną cechą artystów - przestrzeń to kreacja. Dlatego tak dużo mam zajawek poza muzycznych - ceramika, żeglarstwo, podróże - to coś, co mnie stymuluje i inspiruje” - mówi Margaret.