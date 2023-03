kampania, fot. Cupra

Marka samochodowa Cupra ogłosiła współpracę z Rosalią - hiszpańską piosenkarką, autorką tekstów i producentką. W ramach wspólnych działań pomiędzy marką Cupra, a artystką, jej utwór pt. "Abcdefg" zyskał nowe, świeższe spojrzenie. Przygotowano również materiał wideo, którego premiera odbyła się podczas finałowego meczu King’s League na Twitchu. W filmie pojawiają się ambasadorzy marki Cupra oraz reprezentanci Cupra Tribe: aktor Daniel Brühl, zawodnicy FC Barcelona – Alexia Putellas, Ansu Fati i Marc ter Stegen, kierowczyni Extreme E Klara Andersson oraz zawodniczka padla Ariana Sánchez. Nie zabrakło też najnowszych modeli hiszpańskiego producenta, które czekają w najbliższym czasie na swoją premierę – Cupra UrbanRebel Concept, Cupra Tavascan i Cupra Terramar.

Nowa współpraca jest rozszerzeniem dotychczasowej kampanii. Pierwsza z zapowiedzi projektu miała miejsce podczas meczu El Clásico. Kolejnym etapem była kampania Out of Home na ulicach Barcelony, Madrytu i Mexico City. Oprócz billboardów w centrach tych miast pojawiły się plakaty z tajemniczym numerem telefonu, które miały zachęcić przechodniów do rozpoczęcia rozmowy na czacie w aplikacji WhatsApp. Wraz z jej przebiegiem, użytkownicy poznawali kolejne fragmenty kampanii – krótkie klipy z utworu Rosalíi.

Nietypowa muzyczna współpraca

Rosalía poprzez swoją muzykę wyraża osobisty związek z katalońskim regionem Sant Esteve Sesrovires, z którego pochodzi.

- Rosalía podziela niekonwencjonalny charakter marki CUPRA. Podobnie jak my, pochodzi z Hiszpanii, jednak reprezentuje prawdziwie międzynarodowy sposób myślenia. Nasza najnowsza współpraca jest kolejnym przykładem na to, że CUPRA dociera do młodszego pokolenia, które poszukuje nowych inspiracji. Nie mogę się doczekać kolejnych etapów naszych wspólnych działań – stwierdził Sven Schuwirth, dyrektor operacyjny marki CUPRA.

Artystka w 2022 roku wydała swój przełomowy, nagrodzony statuetką Grammy album MOTOMAMI. Jest jego autorką i producentką wykonawczą. Longplay znalazł się na pierwszym miejscu globalnej listy albumów Spotify (w kategorii hiszpańskich artystów) i odnotował najlepszy debiut na światowej liście Billboard-u spośród wszystkich latynoskich albumów wydanych w 2022 roku.

Jedną z najpopularniejszych piosenek na albumie MOTOMAMI jest utwór „Abcdefg”, w którym Rosalía podjęła się stworzenia własnego alfabetu. Teraz zyskał zupełnie nową, niekonwencjonalną perspektywę dzięki współpracy z hiszpańską marką motoryzacyjną.