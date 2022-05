Marka Mentos weszła w świat gamingu

Minecraft, Fortnite, fot. Mentos

Marki nieendemiczne, głównie z sektora FMCG, coraz częściej wykorzystują aktywności gamingowe, by dotrzeć do szerokiej i zróżnicowanej demograficznie grupy odbiorców, która wykazuje określone nawyki zakupowe i zachowania. Działania wizerunkowe i prosprzedażowe w obrębie tego passion pointu zazwyczaj przekładają się na konkretne wyniki, które realizują założenia strategii marek. W przypadku tej aktywności, celem marki Mentos jest zwiększenie rozpoznawalności jej produktów z kategorii gum do żucia - Mentos Sour oraz Mentos Pure Fresh. Grupa docelowa obu brandów to młode osoby, które podążają za trendami, czerpią radość z życia i są osobami interaktywnymi

Branżowe badania wykazują, że liczba graczy od lat wykazuje tendencję wzrostową. Rozwój branży gamingowej, pojawiające się nowe tytuły gier oraz aktualizacje istniejących powodują, że społeczność graczy jest bardzo przywiązana do tego sposobu spędzania wolnego czasu. Dlatego też marki, by dotrzeć do szerokiego grona swoich potencjalnych konsumentów bardzo często przeprowadzają aktywacje właśnie w gamingu. Podobnie uczyniła marka Mentos, która zdecydowała się ponownie na działania gamingowe dla dwóch swoich brandów. Ponownie, ponieważ już rok temu zadebiutowała ona w społeczności z graczy z turniejem w grze Among Us.

Turnieje Minecraft oraz Fortnite od Mentos

W odpowiedzi na potrzeby marki Mentos, agencja WE!RE Fantasy, wspólnie z Gam3rs_x przygotowały dwa turnieje dla społeczności gier Minecraft oraz Fortnite. Wybór tytułów nie był przypadkowy - obie gry cieszą się niesłabnąca od lat popularnością i zrzeszając wokół siebie społeczność korespondującą z TG, do której marka Mentos chciała dotrzeć.

Turnieje nie były tylko zawodami online, lecz towarzyszyły im dodatkowe atrakcje i niespodzianki a także szeroka wielokanałowa komunikacja wraz ze wsparciem influencerów.

Jako pierwszy odbył się turniej w grę Fortnite - Mentos Pure Fresh Cup, któremu towarzyszyły konkursy dla społeczności oraz dedykowane streamy na kanale Jacoba w serwisie Twitch będący medium pierwszego wyboru wśród fanów gamingu i esportu.

Drugim w cyklu był turniej Minecraft - Mentos Sour Cup, na potrzeby którego przygotowana została dedykowana mapa w kolorystyce produktu a także zastosowano podprogowe grafiki nawiązujące do logo marki. Rozgrywkom towarzyszyły konkursy, by zwiększyć zainteresowanie potencjalnych graczy a także fanów, którzy treści związane z tym tytułem śledzą na streamach. Przygotowano 4 transmisje, które były dostępne na kanałach twórców - Nolif oraz PanGorek w serwisie Twitch.

Wsparcie influencerów gamingowych

Komunikacja całego cyklu turniejowego odbywała się na kanałach własnych marki oraz została wsparta przez influencerów gamingowych, którzy kojarzeni są z tymi tytułami gier i zrzeszają wokół siebie liczną grupę fanów podzielających ich zainteresowania. To na ich barkach spoczywał główny ciężar komunikacyjny i zadanie, by zaangażować jak największą liczbę graczy oraz widzów.

Zaproponowane przez WE!RE Fantasy oraz Gam3rs_x aktywności przełożyły się na konkretne wyniki. W turnieju Mentos Sour Cup w grę Minecraft wzięło udział 1540 graczy, którzy grali na dedykowanej mapie utrzymanej w kolorystyce brandu. Z turnieju przeprowadzono 4 transmisje, których streamy pojawiły się na specjalnie obrandowanych kanałach twórców - Nolif oraz PanGorek. Treści związane z turniejem wygenerowały łącznie 787 000 wyświetleń. Turniej Fortnite - Mentos Pure Fresh Cup - to kolejne 1500 dwuosobowych drużyn oraz dwie dedykowane transmisje na kanale twórcy Jacoba. Treści związane z tym projektem wygenerowały łącznie 1 657 000 wyświetleń i sprawiły, że społeczność na długo zapamięta działania marki Mentos.

- Aktywności w obszarze gamingu to efektywny i angażujący sposób dotarcia do grup konsumentów, do których komunikacja standardowymi działaniami może okazać się niewystarczająca. Widzimy w tym zakresie duży potencjał, a pozytywny odbiór ostatnich aktywacji wśród społeczności graczy tylko potwierdza, że Mentos doskonale odnajduje się w świecie gamingu – mówi Michał Kasperski, Brand Manager Mentos.