Marka Swarovski rozpoczęła kampanię z okazji Dnia Matki

kampania, Dzień Matki, fot. Swarovski

Marka Swarovski świętuje Dzień Matki ze specjalną kampanią w social mediach „Kocham Cię, mamo”. Planowaniem i zakupem mediów zajęła się agencja Arena Media, należąca do Havas Media Group.

Pod koniec maja obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji marka Swarovski ruszyła z kampanią „Kocham Cię, mamo”, w której oddaje hołd matczynej mądrości, a także celebruje różnorodność i inkluzywność. Z tej okazji Swarovski również przygotował specjalną, wielowymiarową i unikatową ofertę produktów.

Głównym celem kampanii jest zbudowanie świadomości w grupie docelowej. Kampania prowadzona jest w social mediach, a wykorzystane platformy to YouTube, Facebook, Instagram oraz TikTok. Dodatkowo w kampanii zostały wykorzystane standardowe bannery w sieci Adrino oraz w zakupie programatycznym. Kampania wystartowała 9 maja i potrwa do Dnia Matki, czyli do 26 maja włącznie.

Za planowanie i zakup mediów odpowiedzialna jest agencja Arena Media (Havas Media Group).

Marak Swarovski działa od 1895 roku. Założona przez Daniela Swarovskiego określa mistrzostwo w obróbce kryształów. Dzisiaj tradycję kreowania oryginalnego codziennego stylu dla kobiet na całym świecie kontynuuje kolejne pokolenie rodziny Swarovski.