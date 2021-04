Marta Krakowska-Sochacz nowym Account Directorem w agencji Publicis Worldwide Polska

Marta Krakowska-Sochacz rozpoczęła pracę na stanowisku Account Director w agencji Publicis Worldwide Polska. Będzie koordynowała pracę zespołów obsługujących takich klientów jak: Nestlé, Sanofi czy Maspex i raportowała bezpośrednio do Managing Partners agencji.

Do głównych zadań na stanowisku Account Directora będzie należało koordynowanie pracy zespołów obsługujących kluczowych klientów firmy. Marta Krakowska-Sochacz zdobywała doświadczenia zawodowe podczas pracy w takich agencjach jak: G7, Leo Burnett oraz K2. W tej ostatniej pracowała na stanowisku Account Director i odpowiadała za obsługę m.in. PGE, CEDC (Żubrówka Biała, Żubrówka Czarna, Żubrówka Bison Grass, Husaria), H&M, Jovi (Lactalis), Flying Tiger Copenhagen, UPC, Orbico, Brown Forman oraz Netflix. Najważniejsze kampanie, przy których pracowała, to m.in. rebranding marki Era na T-Mobile oraz szereg ATL-owych projektów dla marek takich, jak: Heyah, Tak Tak, Łaciate, Philip Morris oraz Netflix. Prywatnie jest mamą siedmiolatki, żoną zawodowego wojskowego oraz sportsmenką amatorką.

- Pojawienie się Marty jest konsekwencją zmian, które wprowadzamy w modelu pracy agencji, by odpowiedzieć na wyzwania obecnych czasów. Praca zdalna wymaga większej kreatywności, innowacyjności i nieszablonowego podejścia. Dlatego inwestujemy w dobrze zarządzane zwinne zespoły, które, opierając się na wiedzy ekspertów z różnych dziedzin, potrafią szybko tworzyć nową wartość dla Klientów. Umiejętności i doświadczenie takich osób, jak Marta pozwalają nam na wykorzystanie potencjału drzemiącego w ludziach tworzących naszą agencję – powiedziała Kamila Roszkowska, Managing Partner w Publicis Worldwide Polska.

Do klientów agencji Publicis Worldwide Polska należą: PG Health Europe, Sanofi, Nestlé Polska, Michelin, BNP Paribas Bank Polska, Coca-Cola Poland Services, Animex, Renault Polska, Prudential, L’Oréal Polska, Maspex/Tymbark, Paul Hartmann AG oraz Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali K.I.D.S.

Publicis Worldwide Polska jest partnerem komunikacyjnym marek. Pomaga kreować ich unikalną propozycję, dba o ich rozwój i o to, by ich wartość rosła dzięki wyróżniającej, spójnej narracji i długotrwałej relacji z konsumentem. W jej strukturach są Publicis Poland, Publicis Lion, Publicis Health oraz Publicis Consultants. Jest częścią Publicis Groupe Polska zintegrowanej platformy komunikacyjnej Publicis Groupe dającej klientom błyskawiczny dostęp do usług, kompetencji, talentów i nowoczesnych narzędzi wspierających ich marketingowe i biznesowe cele. W czasach transformacji rynku pomagamy dokonywać transformacji biznesowej.

