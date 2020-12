Mastercard kontynuuje współpracę z WOŚP. Inicjatywa eSkarbonki ruszyła po raz czwarty

WOŚP, eSkarbonka, fot. Mastercard

Już 10 stycznia 2021 roku odbędzie się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz dziewiąty partnerem w wielkiej zbiórce funduszy będzie Mastercard. Czwarty rok z rzędu firma również dostarczy eSkarbonkę - narzędzie, umożliwiające kwestowanie na rzecz Fundacji WOŚP w internecie. W tym roku swoją eSkarbonkę mogą założyć także średnie i małe przedsiębiorstwa, włączając się w zbieranie datków na rzecz wsparcia oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Do dowolnej eSkarbonki „dorzucić się” można m.in. płacąc kartą Mastercard, a każdy kto zdecyduje się na tę formę płatności, dostanie szansę zagłosowania na piosenkę, która zagrana zostanie w dniu Finału ze sceny w studio głównym, zaraz po Światełku do Nieba. W tym roku koncerty będą transmitowane w telewizji i przez internet.

W poprzednich Finałach WOŚP, każdy kto chciał dołożyć swoją cegiełkę mógł zrobić to na kilka sposobów: „w realu”, wrzucając środki do puszki wybranego Wolontariusza lub poprzez terminal płatniczy oraz od trzech lat „on-line”, wpłacając je do eSkarbonki. W tym roku ta ostatnia forma jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. Rok 2020 zmusił cały świat do zmiany trybu funkcjonowania.

W związku z pandemią wiele osób nie będzie mogło wyjść i przekazać pieniędzy wolontariuszom lub samodzielnie kwestować. Jednocześnie nigdy tak mocno, jak w tym roku, Polacy nie wyrażali potrzeby solidarności i wzajemnego wsparcia. Z przeprowadzonego w listopadzie badania Mastercard wynika, że 83% Polaków twierdzi, że mijający właśnie rok przypomniał im o tym, co w życiu jest naprawdę ważne, a 79% ankietowanych jest zdania, że są teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, wrażliwi na potrzeby innych. W takiej atmosferze rozpoczęły się przygotowania do 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Grudniowa kwesta

Dzięki współpracy Mastercard z Fundacją, już od początku grudnia kwestować można na rzecz WOŚP on-line poprzez specjalne eSkarbonki. Dzięki nim wolontariusze zbierają datki nie tylko do puszki czy używając terminali płatniczych, ale także do elektronicznej skarbonki, udostępniając specjalny link, np. na swoich profilach w mediach społecznościowych. Taki sposób kwestowania pozwala poszerzyć grono darczyńców, którzy usłyszą o akcji i przyłączą się do niej z dowolnego miejsca na świecie.

W tym roku nowością są eSkarbonki, zakładane przez firmy z segmentu MŚP, które mogą w ten sposób prowadzić zbiórkę wśród swoich pracowników, klientów czy partnerów biznesowych bez konieczności rejestrowania sztabu. eSkarbonki mogą zakładać też osoby fizyczne, które wspólnie z wolontariuszami i przedsiębiorcami chcą zachęcać do włączenia się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Siłą naszej akcji zawsze byli, są i będą wolontariusze. To ich ciężka praca pozwala nam co roku grać coraz głośniej. W tym roku, bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia i elektronicznych narzędzi, które ułatwią im zbiórkę funduszy w obecnej sytuacji. Dzięki Mastercard już od kilku lat dysponujemy rozwiązaniami na miarę cyfrowych czasów – mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP.

Jak działają eSkarbonki?

Wszystkie eSkarbonki są dostępne na specjalnej stronie internetowej WOŚP. Jest ona chroniona przez bezpieczne połączenie i posiada certyfikat bezpieczeństwa. Po wybraniu metody płatności użytkownik jest przekierowywany do operatora płatności PayU, którego strona jest zabezpieczona w analogiczny sposób. Dodatkowo każda osoba, która zamierza skorzystać z tej formy wpłaty, może sprawdzić wiarygodność linku do eSkarbonki.

- Po raz kolejny postanowiliśmy wesprzeć Fundację WOŚP w obszarze, na którym znamy się najlepiej – technologii i płatności. Dzięki eSkarbonkom przenosimy kwestowanie do internetu, czyli tam, gdzie dziś można spotkać najwięcej darczyńców. Obecna sytuacja może uniemożliwić nam fizyczne spotkanie podczas Finału, ale z pewnością nie ograniczy możliwości włączenia się w to wyjątkowe święto pomagania. W Mastercard wspieramy Fundację WOŚP również osobiście. Do działania w sztabie wolontariuszy zgłosiło się w tym roku 60 osób ze 100-osobowej obsady biura w Warszawie. To dla nas bezcenne doświadczenie i emocje, które zostają z nami na cały rok - powiedział Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Czwarty rok z eSkarbonkami

To już czwarty rok z rzędu, w którym możliwe jest kwestowanie do eSkarbonek. W pierwszym roku swoje „wirtualne puszki” założyło ponad 2 200 pełnoletnich wolontariuszy, zbierając blisko 170 tysięcy złotych. W roku 2019 do eSkarbonek wpłacono aż 317 705 zł. W 2020 roku ten wynik został podwojony: dokonano łącznie 11 573 wpłat, z których zebrano 612 820 zł. W tym roku swoje eSkarbonki już założyło 6046 kwestujących, wspólnie osiągając do dnia 16 grudnia 2020 roku, kwotę 220 339 zł. To wynik, który w ubiegłym roku udało się przekroczyć dopiero na początku stycznia.

