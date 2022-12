Ledwie tydzień minął od chwili, kiedy internet zalały generowane Lensą autoportrety, a WhatsApp zaczął wprowadzać własne awatary, tym razem 3D, dla użytkowników na całym świecie. Można ich używać jako zdjęć profilowych lub niestandardowych naklejek.

W środę dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, napisał na Facebooku, że awatary nadchodzą do WhatsAppa po trwających kilka miesięcy beta testach, które po raz pierwszy potwierdził WABetaInfo w czerwcu.

Użytkownicy mogą użyć awatarów jako zdjęć profilowych lub wybrać jedną z 36 niestandardowych naklejek odzwierciedlających różne emocje i działania. Naklejki z awatarami na WhatsApp wyglądają podobnie do naklejek Bitmoji Snaps lub Memoji Apple'a.

Twój awatar do cyfrowej wersji twojego, którego dokonałeś z wykorzystaniem różnych funkcji, rysów twarzy i strojów – poproszono firmę o udostępnienie popularnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

WhatsApp powiedział również, że awatary będą z czasem ulepszane - będzie można modyfikować oświetlenie, cieniowanie i tekstury włosów.

W 2019 roku Meta wprowadziła awatary 3D w stylu Bitmoji na Facebooka i Messengera. Początkowe wdrożenie ograniczało się do takich jak Australia, Nowa Zelandia, Europa i Kanada, chociaż gigant sieciowych później dodał swoją współpracę na Stany Zjednoczone w 2020 r. Na Instagrama awatary trafiły pod koniec stycznia.

Awatarya WhatsAppie to najpewniej pierwszy krok, w kierunku przyzwyczajania użytkowników do cyfrowych światów, o jakich marzy Mark Zuckerberg. Ich kolejnym krokiem będzie wykorzystanie ich w przestrzeni wirtualnej, by za ich pośrednictwem w przyszłości – wedle wizji Zuckerberga – mielibyśmy poruszać się po Metaversum.

Tyle tylko, że Metaversum to póki co wizja, która bardziej oddala się niż przybliża. Po ponad dekadzie spektakularnego wzrostu w stylu "move fast and break things", imperium Zuckerberga zaczyna się chwiać. Cena akcji Meta tylko w tym roku spadła o ponad 70%, a i Facebook, i Instagram wyraźnie tracą udziały w rynku i najmłodszych użytkowników na rzecz nowszych rywali, takich jak TikTok. Dodatkowo, zmiany wprowadzone przez Apple'a w zakresie prywatności również zdziesiątkowały przychody Facebooka, bo wprowadzenie opcji „poproś o nieśledzenie” na iPhone'ach zwyczajnie pozbawiło Facebooka dostępu do lukratywnych danych.

Meta, jeszcze rok temu miała być dla Facebooka tym, czym okazał się dla niego mobilny internet, czyli nowym otwarciem, które napędzi konsumpcję social mediów jeszcze mocniej. Zuckerber uwierzył w swoją wizję tak mocno, że zmienił nawet nazwę firmy z Facebooka (cokolwiek skompromitowanego) na właśnie Metę. Co więcej, w rozwój Metaversum zainwestował oszałamiającą kwotę 100 miliardów dolarów, z czego 15 miliardów tylko w ubiegłym roku. I co? Nie za wiele na razie.

Wiara Zuckerberga na Metaverse dzisiaj, kiedy Facebook właśnie przeprowadził masowe redukcje zatrudnienia, wydaje się raczej niebezpieczną obsesją niż zapobiegawczym zajęciem wirtualnej przestrzeni, która już za chwilę będzie przyszłością internetu. A a przynamniej tak myślą o tym inwestorzy.

Nic jednak nie wskazuje na to, by można się było cofnąć i choć WhatsAppowe awatary to błahostka, pokazują kierunek, w którym rozwija się spółka.

