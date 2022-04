Mattel wdraża ekologiczny program. Nowy spot dotyczy marki Matchbox

zabawki, elektromobilność, Matchbox, fot. Mattel

Mattel rozszerza ofertę produktów stworzonych w zgodzie z naturą i jako pierwsza firma zabawek na świecie wykorzystuje w produkcji certyfikowane polimery SABIC TRUCIRCLE z surowców odnawialnych. Jest to kolejny krok w drodze ku bardziej zrównoważonej przyszłości firmy, czyli oferty zabawek i opakowań składających się w 100% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, odzysku lub bioproduktów. Zalicza się do nich Matchbox Tesla Roadster, stworzony w 99% z materiałów recyklingowanych.

Firma zadeklarowała, że do 2030 roku wszystkie produkty i opakowania będą składały się z tworzyw przyjaznych środowisku. Ideę sukcesywnie wprowadza Matchbox, marka znana z realistycznych modeli pojazdów i zestawów do zabawy, która w 2021 roku ogłosiła program „W drodze ku lepszej przyszłości”. Projekt zakłada, że wszystkie samochody, zestawy i opakowania Matchbox będą wykonane w 100% z tworzyw pochodzących z recyklingu, odzysku lub biopochodnych.

Flagowym symbolem programu Matchbox jest model Tesla Roadster, pierwszy pojazd wykonany w 99% z materiałów pochodzących z recyklingu i posiadający certyfikat CarbonNeutral.

Matchbox podejmuje kolejne kroki i rozszerza ofertę zabawek, których produkcja jest mniej szkodliwa dla środowiska. Dodatkowo, marka buduje świadomość istoty ekologicznych rozwiązań wśród dzieci poprzez nowe wzorce zabawy. Oferta kultowych aut zostaje wzbogacona m.in. o nowe modele pojazdów elektrycznych takich marek jak BMW, Nissan oraz Honda, w asortymencie podstawowego samochodzika Matchbox, Matchbox Śmieciarkę do recyklingu – wykonaną w 80% z bioplastiku z certyfikatem ISCC, zestawy do zabawy z serii Prawdziwe Przygody, wykonane w co najmniej 40% z bioplastiku z certyfikatem ISCC.

- W Mattel koncentrujemy się na opracowywaniu innowacyjnych produktów i opakowań, które są lepsze dla naszej planety poprzez użycie materiałów nienaruszających równowagi ekologicznej oraz unikatowych rozwiązań. Nowe produkty Matchbox pokazują nasze zaangażowanie w realizację ekologicznych celów, których się podjęliśmy - mówi Pamela Gill-Alabaster, dyrektor ds. globalnego zrównoważonego rozwoju w Mattel.

Firma zapowiada, że rozwiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju będą stopniowo wprowadzane także przy produkcji zabawek innych marek. Dodatkowo, zachęca do bardziej ekologicznych zachowań i wzorców zabawy nie tylko poprzez dedykowane produkty, ale również edukacyjne materiały, dostępne na podstronie firmy zatytułowanej lovetheplanet. W ramach obchodów Miesiąca Ziemi, przez cały kwiecień na platformie będzie można znaleźć szereg materiałów poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, fakty na temat ekosystemów czy przewodniki dla rodziców, jak rozmawiać z dziećmi o istocie troski o planetę.