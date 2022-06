McDonald's poprawia komunikację między pracownikami. Zaimplementuje nowe rozwiązanie

McDonald's, fot. akiragiulia, pixabay

McDonald's zostaje kolejnym klientem Meta, który skorzysta z narzędzia Workplace do komunikacji wewnętrznej między pracownikami. Oznacza to, że do końca 2023 roku 1,9 mln pracowników McDonald's na całym świecie będzie mogło swobodnie komunikować się i zarządzać swoją pracą przy pomocy Workplace for Meta.

Firma McDonald's wykorzystuje już Workplace jako narzędzie do komunikacji biznesowej w swoich restauracjach na 11 rynkach, w tym także w Polsce, aby wzmacniać poczucie wspólnotowości między pracownikami i ułatwiać przepływ informacji. Jest to możliwe między innymi dzięki wykorzystaniu Biblioteki wiedzy Workplace, umożliwiającej scentralizowanie ważnych informacji na potrzeby pracowników.

Wdrożenie nowego narzędzia przyniosło już pierwsze rezultaty. Workplace skraca o 34% czas, w jakim informacje docierają do pracowników pierwszej linii, w Portugalii w skali tygodnia z Workplace korzysta 73% pracowników, a w Hiszpanii każdego miesiąca na platformie wysyłanych jest 140 tys. wiadomości.

Przyszłość Workplace w sieci McDonald's

Do końca 2023 planowane jest wdrożenie Workplace w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Belgii, Arabii Saudyjskiej i Szwajcarii.

