kampania Let's Go, fot. MediaMarkt

Z początkiem października ruszyła nowa, międzynarodowa kampania MediaMarkt, która otwiera zupełnie nowy etap budowania tożsamości marki. Strategiczna orientacja na doświadczenia klienta i doradztwo osobiste wyraża się poprzez hasło przewodnie kampanii „Let’s Go!”, napędzające do działania. Kampania jest realizowana we wszystkich kanałach komunikacji.

Nowa kampania marki skupia się na ludziach, ich pasjach i potrzebach. Hasło „Let’s Go!” to impuls do działania, odkrywania swojego potencjału i radości z życia dzięki nowym technologiom! „Let’s Go!” łączy wszystkie działania marketingowe i spaja całą komunikację – zarówno na zewnątrz, jak i do pracowników marki.

Nowa kampania ma bardzo emocjonalny wymiar, dlatego aktywizuje i porusza odbiorców. Jest to możliwe dzięki temu, że adresuje 3 podstawowe obszary: emocje, które poruszają i trafiają do serc klientów, usługi odwołujące się do potrzeb i racjonalnych decyzji klienta i oferta produktowa, która stawia na konkretne korzyści w atrakcyjnych cenach.

- Wychodzimy do klientów z przesłaniem „Let’s Go!”, które jest zaproszeniem do odkrywania technologii na nowo, korzystania z jej nieograniczonych możliwości i cieszenia się nią każdego dnia i w każdych okolicznościach! Pokazujemy, że poprzez profesjonalną obsługę i szeroką ofertę dopasowanych usług wzbogacamy, ale zarazem upraszczamy życie naszych klientów – użytkowników nowych technologii – mówi Anna Tutak-Kordyl, Dyrektor Marketingu.

MediaMarkt, jako europejski lider sprzedaży detalicznej, który kiedyś ustanowił elektronikę użytkową jako kategorię, teraz definiuje ją na nowo, używając dla niej terminu „Experience Electronics”. Jest to związane ze zmianą pozycjonowania marki i zakresu świadczonych przez nią usług. W sklepach MediaMarkt klienci mogą dotknąć produktów, zapoznać się z ich funkcjami, a dzięki oferowanym usługom i rozwiązaniom wydobyć z nich pełnię możliwości. W ten sposób mogą doświadczać siły nowych technologii, zanurzając się w ekscytujący świat nowoczesnej elektroniki użytkowej. Jest on dla nich dostępny we wszystkich kanałach sprzedaży sieci MediaMarkt.

Kampania skupia się na ludziach i ich różnych potrzebach, które marka doskonale rozumie i potrafi na nie odpowiedzieć oferując optymalne rozwiązania. Hasło „Let’s Go!” pokazuje siłę, która napędza do działania i tworzenia jeszcze lepszych doświadczeń dzięki nowym technologiom. Jest to spójne z celem MediaMarkt, który dąży do osiągnięcia pozycji Mistrza Technologicznych Doświadczeń (Electronics Experience Champion).

Kampania Employer Brandingowa

MediaMarkt zadbał także o spójny wizerunek marki jako pracodawcy. Pod hasłem „Let's Go!” zostaje uruchomiona międzynarodowa kampania Employer Brandingowa, która będzie realizowana w różnych kanałach komunikacji.

- Nasi pracownicy są siłą marki i sercem kampanii „Let’s Go!”. Bez nich i ich zaangażowania nie byłoby obsługi klienta. To oni stanowią o różnorodności i wartości firmy pokazując o co chodzi w MediaMarkt: o ducha zespołu, orientację na klienta i entuzjazm do technologii. Nową kampanią chcemy inspirować ludzi, aby dołączyli do nas i wspólnie kształtowali przyszłość firmy – mówi Joanna Czuchnowska, Dyrektor HR w MediaMarktSaturn.

Koncepcja międzynarodowej kampanii „Let’s Go!” dla MediaMarkt została opracowana przez agencję kreatywną Saatchi&Saatchi. Produkcją spotów reklamowych dla marki w Polsce zajął się dom produkcyjny IDEAL. Planowanie i zakup mediów realizowane są przez dział planowania mediów MediaMarktSaturn Polska we współpracy z Universal McCann (TV). Działania w Internecie i social mediach koordynuje zespół marketingu MediaMarktSaturn Polska we współpracy z agencją Garden Of Words. Realizacją kampanii w prasie drukowanej zajmuje się agencja Gutenberg Networks.