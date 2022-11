Mercedes-Benz w ramach ambientowej akcji pt. „Nastrojowe kolory Polski” z udziałem nowego kombivana - Klasy T, chce pokazać, że codzienne bycie sobą, wśród ludzi, w zmieniającym się otoczeniu, to naprawdę cała gama emocji. Ponadto marka swoim działaniem próbuje nie tylko znaleźć odzwierciedlenie dla naszych emocji, ale również zachęcić nas do ich okazywania. Z pomocą nowych technologii i digitalowych możliwości marka sprawdzi i pokaże, jak czujemy się każdego dnia.

Emocje towarzyszą nam każdego dnia i pojawiają się w odpowiedzi na wydarzenia, rozmowy czy zachowania. Mogą to być te z gatunku silnych jak radość czy miłość, ale też mniej zauważalne, jak spokój czy nostalgia. Warto pamiętać, że nie ma dobrych i złych emocji - wszystkie są ważne i potrzebne. Choć jesienią wieczory stają się coraz dłuższe, a my codziennie mierzymy się z licznymi wyzwaniami, wciąż potrafimy przecież cieszyć się z drobiazgów, doceniać te dobre momenty, czuć zadowolenie lub satysfakcję nawet wtedy, kiedy aura jest nie aż tak sprzyjająca.

Rzadko okazujemy to, co naprawdę w danej chwili przeżywamy. Nawet jeśli w głębi duszy przepełnia nas szczęście, na naszych twarzach często gości zupełny brak emocji. Czy jesteśmy społeczeństwem pokerowych twarzy? Dlaczego tak bardzo boimy się okazać emocje i chowamy się za maskami neutralności?

- Wachlarz przeżywanych przez nas emocji jest naprawdę szeroki. Często jednak tłumimy je w sobie, by na zewnątrz wyglądać na opanowanych, powściągliwych. A samo słowo „emocja” pochodzi od łacińskiego „e movere”, co oznacza „w ruchu”, więc właśnie powinniśmy je przeżywać i uzewnętrzniać. Dzięki temu żyjemy bardziej autentycznie, tu i teraz. Nauka o emocjach jest niezwykle przydatna, a brakuje jej w naszej edukacji. Potrzebujemy ich dla poczucia bezpieczeństwa, spokoju wewnętrznego i rozwoju. Dobrze jest przestać obawiać się pokazywania tego, co czujemy w danej chwili. A już szczególnie jeśli są to dobre i pozytywne emocje! To one sprawiają, że poprawia się nasze zdrowe, łatwiej radzimy sobie z wyzwaniami i widzimy więcej rozwiązań. Mają ogromną moc. We wzbudzaniu i dzieleniu się emocjami świetnie mogą pomóc nam kolory – nasz umysł szybko na nie reaguje. Żywe i energetyczne lub stonowane i relaksujące barwy możemy zastosować nie tylko w swoim ubiorze, ale także w dodatkach w domu, czy nawet wnętrzu samochodu. Przez wzrok i pozostałe zmysły, sami możemy wpływać na nasz nastrój oraz nastawienie - wyjaśnia Alina Adamowicz, terapeutka, wykładowczyni, autorka książek i ekspertka akcji.