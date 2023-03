Photo by Dima Solomin on Unsplash

Meta wstrzymuje swój program, aby wypłacać premie twórcom za tworzenie Reels i osiąganie określonych testów porównawczych. Program, pierwotnie wprowadzony w 2021 r., zachęcał twórców do generowania większej ilości krótkich wideo. Jego zamknięcie wpłynie na wszystkich amerykańskich twórców Reelsów zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Program był dostępny tylko dla twórców z USA.

Zaprzestanie programu, o którym po raz pierwszy poinformował Business Insider, wskazuje, że platformy chcą wycofać się z płacenia twórcom w oparciu o popularność ich krótkich filmów. Zgodnie z raportem, Meta będzie nadal przestrzegać wszelkich zobowiązań dotyczących premii przez 30 dni. Meta zaraz po publikacji powiedziała, że może ponownie uruchomić program w „ukierunkowany” sposób, jeśli Reels wejdą na nowy rynek, co jest nieco zagadkowym komunikatem, biorąc pod uwagę to, że krótki są one dostępne w ponad 150 krajach.

Jak wcześniej informował serwis TechCrunch, twórcy w ramach tego programu otrzymywali w ramach solidne premie, wielu z nich ponad 10 000 dolarów premii, a niektórzy - jak twierdzą - nawet 35 000 $ w ciągu miesiąca. Ci wynagradzani najhojniej musieli generować miliony wyświetleń na swoich rolkach, za co Meta z radością rozdzielała pieniądze. Wszystko po to, by spopularyzować format, który - jak twierdzili przedstawiciele firmy - był tym, czego najbardziej chcieli użytkownicy.

Krótkie wideo jest obecnie jednym z najpopularniejszych formatów w mediach społecznościowych, ale Meta prawdopodobnie próbuje skupić się na generowaniu przychodów z reklam. W zeszłym roku rozszerzyła zasięg testów reklam nakładkowych na ponad 50 kolejnych krajów, a oprócz nich udostępnia również reklam typu In-Stream. W przypadku obu tych formatów firma dzieli się z twórcami 55% przychodów.

W zeszłym roku Mark Zuckerberg powiedział, że Reelsy osiągnęły roczny przychód w wysokości 1 miliarda dolarów. Ale firma miałaby nadzieję, że format przyniesie jeszcze więcej pieniędzy.

Kolejnym wąskim gardłem, na którym koncentrujemy się, aby nadal rozwijać Reels, jest poprawa wydajności monetyzacji lub przychodów generowanych za minutę oglądania Reels. Obecnie efektywność monetyzacji Reels jest znacznie mniejsza niż Feed. Więc im bardziej Reels rośnie, mimo że ogólnie zwiększa zaangażowanie systemu, zabiera trochę czasu z Feedu i tak naprawdę tracimy pieniądze. – powiedział Mark Zuckerberg.

Meta uruchomiła Reels na Instagramie w 2020 roku i na Facebooku w 2021 roku jako odpowiedź na TikToka, co od razu spotkało się z krytyką i zarzutami o zachowania antykonkurencyjne, ponieważ nie jest to jedyna "pożyczka" w historii firmy.

Firma, która zrobiła gwałtowny zwrot w kierunku produktów wirtualnej rzeczywistości, straciła niedługo potem około jedną trzecią swojej wartości rynkowej po fatalnym, gdy okazało się, że - śniąc o wirtualnych światach - Mark Zuckerberg stracił grunt pod nogami. Okazało się bowiem, że dawne, cykliczne i spektakularne wzrosty to przeszłość, bo już nie tylko Facebook, ale i Instagram to miejsca dla seniorów, bo młodzi gromadzą się na TikToku. Reelsy, będące core'ową funkcjonalnością tej chińskiej aplikacji, miały być szansą na odzyskanie tej najmłodszych użytkowników.