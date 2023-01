Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Meta, mimo że mierzy się z kontrolą antymonopolową związaną z przejęciem firmy VR Within, nie zawahała się dokonać kolejnej akwizycji. Holenderska firma Luxexcel, zajmująca się inteligentnymi okularami, wykorzystuje druk 3D do produkcji soczewek korekcyjnych do okularów. Niedawno firma skoncentrowała wysiłki na inteligentnych soczewkach, które można drukować za pomocą zintegrowanej technologii, takiej jak wyświetlacze LCD i klisza holograficzna.

Cieszymy się, że zespół Luxexcel dołączył do Meta, pogłębiając istniejące partnerstwo między dwiema firmami - powiedział rzecznik Meta.

Mówi się, że Meta i Luxexcel współpracowały już przy Project Aria, inicjatywie badawczej firmy w zakresie rzeczywistości rozszerzonej (AR).

We wrześniu 2021 roku Meta zaprezentowała Ray-Ban Stories, parę inteligentnych okularów, które mogą robić zdjęcia i nagrywać filmy lub wykonywać połączenia głosowe bez użycia rąk za pomocą platform Meta, takich jak WhatsApp i Facebook. Przejmując Luxexcel, Meta prawdopodobnie wykorzysta technologię firmy do produkcji okularów AR na receptę, produktu, który - jak oczekiwano - wyjdzie w ramach projektu Reality Labs. Jednak w raporcie tego lata stwierdzono, że Meta ogranicza swoje plany dotyczące okularów AR do segmentu konsumenckiego. Meta nie skomentowała wówczas tych plotek.

Tworząc produkty AR i VR, strategia korporacyjna Meta polegała na przejmowaniu mniejszych firm, które tworzą najlepsze technologie w tej dziedzinie. Nawet flagowy zestaw słuchawkowy Meta, Quest, pochodzi z przejęcia firmy Oculus w 2014 roku. Biorąc pod uwagę próby zablokowania zakupu Within przez Meta, możliwe, że zakup Luxexcel może wywołać tę samą kontrolę.

Meta nie zamierza się jednak cofać. Już w drugiej połowie 2021 Meta pokazała okulary Ray-Ban Stories, które umożliwiają robienie zdjęć, nagrywanie filmów i wykonywanie połączeń głosowych, a - dzięki Luxexcelowi - technologia zostanie ulepszona i niewykluczone, że w przyszłości faktycznie otworzy to drogę do produkcji okularów korekcyjnych. Przede wszystkim jednak - to kolejny krok w kierunku Meta-świata.

Meta chce zdywersyfikować przychody

Na razie inwestorzy nie podzielają entuzjazmu Marka Zuckerberga co do metaversum. Wirtualna rzeczywistość miała być kolejną lokomotywą napędzającą rozwój Facebooka, ale póki co widać tylko spowolnienie, bo przychody reklamowe Facebooka spadają. Firmy ograniczają budżety reklamowe w obliczu niepewności gospodarczej, zmiany w ustawieniach prywatności Apple dodatkowo szkodzą precyzyjnemu targetowaniu reklam, a konkurencja ze strony rywali, takich jak TikTok, bardzo się zaostrza, co skłania Wall Street do spekulacji pod tytułem "Czy Facebook się kończy?". I faktycznie, po raz pierwszy w niemal dwudziestoletniej historii Facebooka, stanął on przed koniecznością masowej redukcji zatrudnienia. W listopadzie Meta ogłosiła, że 11 tysięcy pracowników firmy, czyli 13% wszystkich zatrudnionych otrzyma wypowiedzenia, a Mark Zuckerberg przyznał się do porażki, mówić, że jest winny "nadmiernego optymizmu co do przyszłego rozwoju firmy w oparciu o pandemiczne wzrosty".

Na początku pandemii świat szybko przeniósł się do internetu, a gwałtowny wzrost e-commerce doprowadził do nadmiernego wzrostu przychodów – powiedział Zuckerberg. - Wiele osób przewidywało wtedy, że będzie to trwałe przyspieszenie, które utrzyma się nawet po zakończeniu pandemii. Ja też tak zrobiłem, więc podjąłem decyzję o znacznym zwiększeniu naszych inwestycji. Niestety, nie poszło tak, jak się spodziewałem”.

Zuckerberg powiedział, że firma stanie się „szczuplejsza i bardziej wydajna”, poprzez zmniejszenie wydatków i przeniesienie zasobów do „mniejszej liczby obszarów wzrostu o wysokim priorytecie”, a chodzi oczywiście o reklamy, sztuczną inteligencję i metaverse. Zwolnienia, w czasach szalejącej inflacji, nie mogą dziwić, ale faktycznie Meta "obrywa" szczególnie mocno, bo nie tylko pogorszenie koniunktury w amerykańskiej gospodarce osłabia jej tempo. Na perspektywy firmy niebagatelny wpływ ma też silna konkurencja ze strony rywali - zwłaszcza TikToka, którego wzrost, wbrew przykrym ekonomicznym okolicznościom, nie wydaje się zagrożony, jak i - według niektórych - nazbyt ambitna strategia. Analityczka Debra Aho Williamson z Insider Intelligence powiedziała, że firma jest na „chwiejnych nogach, jeśli chodzi o obecny stan jej działalności”.

- Decyzja Marka Zuckerberga, aby skupić swoją firmę na przyszłej obietnicy metaverse odwróciła jego uwagę od niefortunnych realiów dnia dzisiejszego, a Meta jest dzisiaj pod niesamowitą presją.

Meta nadal generuje duże zyski – prawie 4,4 miliarda dolarów w ciągu trzech miesięcy zakończonych we wrześniu, a spadek liczby użytkowników nieco wyhamowuje. Firma podała, że 2,93 miliarda ludzi było aktywnych codziennie na jednej z jej platform w ciągu trzech miesięcy zakończonych we wrześniu, w porównaniu z 2,88 miliarda w poprzednim kwartale. Chociaż podstawowa platforma Facebooka nie dodaje użytkowników w Stanach Zjednoczonych ani Europie, nadal rośnie w innych częściach świata.

Mimo to wielu inwestorów obawia się, że firma śniąc o wirtualnych światach straciła kontakt z rzeczywistością. Przejęcie firmy, która zajmuje się produkującą okularów AR, może być kolejnym argumentem "za", a takich Meta potrzebuje jak nigdy wcześniej.