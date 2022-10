Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Kurs akcji Mety, która jest właścicielem Facebooka i Instagrama, spadły o ponad 20% po ogłoszeniu wyników spółki i prognoz. Inwestorzy nie podzielają entuzjazmu Marka Zuckerberga co do metaversum. Sprzedaż Meta spadła o 4% w ciągu trzech miesięcy kończących się we wrześniu do 27,7 mld funtów (24 mld funtów), podczas gdy zyski spadły o połowę.

Rok temu Mark Zuckerberg ogłosił, że wirtualna rzeczywistość będzie kolejną lokomotywą napędzającą rozwój Facebooka, ale do tej pory niewiele dzieje się w tym zakresie, a jednocześnie przychody reklamowe spadają. Firmy ograniczają bowiem budżety reklamowe w obliczu niepewności gospodarczej, zmiany w ustawieniach prywatności Apple dodatkowo szkodzą precyzyjnemu targetowaniu reklam, a konkurencja ze strony rywali, takich jak TikTok, bardzo się zaostrza.

Mark Zuckerberg, który prawie dwie dekady temu założył Facebooka, przyznał, że firma stanęła przed „wyzwaniami", choć nazwał je optymistycznie "krótkoterminowymi”. Powiedział, że firma skupiła się na zwiększeniu wydajności i zasugerowała zwolnienia, mówiąc, że firma może być „mniejszą organizacją” w przyszłym roku.

Jednak podczas telekonferencji pełnej sceptycznych analityków stwierdził również, że firma jest na dobrej drodze, ponieważ inwestuje w sposoby na utrzymanie ludzi w swoich aplikacjach i buduje świat wirtualnej rzeczywistości, znane również jako metaverse.

- W tej chwili w biznesie i na świecie wiele się dzieje. Zamierzamy stawić czoła każdemu z wyzwań i myślę, że ci, którzy są cierpliwi i inwestują z nami, zostaną wynagrodzeni.

Zaufanie inwestorów jednak spadło i to nie po raz pierwszy. W lutym, kiedy firma ujawniła, że ​​po raz pierwszy w historii jej liczba dziennych użytkowników spadła, kurs akcji również zanurkował. Potem, w lipcu, kiedy firma poinformowała o pierwszym kwartalnym spadku przychodów, sytuacja nie miała szansy się polepszyć, ale teraz - mamy powtórkę.

Analityczka Debra Aho Williamson z Insider Intelligence powiedziała, że firma jest na „chwiejnych nogach, jeśli chodzi o obecny stan jej działalności”.

- Decyzja Marka Zuckerberga, aby skupić swoją firmę na przyszłej obietnicy metaverse odwróciła jego uwagę od niefortunnych realiów dnia dzisiejszego, a Meta jest dzisiaj pod niesamowitą presją.

Meta nadal generuje duże zyski – prawie 4,4 miliarda dolarów w ciągu trzech miesięcy zakończonych we wrześniu, a spadek liczby użytkowników nieco wyhamowuje. Firma podała, że 2,93 miliarda ludzi było aktywnych codziennie na jednej z jej platform w ciągu trzech miesięcy zakończonych we wrześniu, w porównaniu z 2,88 miliarda w poprzednim kwartale. Chociaż podstawowa platforma Facebooka nie dodaje użytkowników w Stanach Zjednoczonych ani Europie, nadal rośnie w innych częściach świata.

Mimo tego wielu inwestorów obawia się, że firma śniąc o wirtualnych światach straciła kontakt z rzeczywistością.