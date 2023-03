Facebook | fot. Allie | Unsplash

Meta ogłosiła dzisiaj, że będzie obsługiwać na Facebooku Reelsy trwające do 90 sekund (do tej pory były ograniczone do 60 sek.), a twórcy otrzymają dostęp do nowych narzędzi kreatywnych. Zmiany pojawiają się kilka miesięcy po tym, jak Meta uruchomiła obsługę dłuższych formatów na Instagramie.

Nowy zestaw narzędzi kreatywnych obejmuje funkcję szablonów, która pozwala użytkownikom tworzyć Reelsy według określonych wzorów. Nowa funkcja, która została wprowadzona na Instagrama w zeszłym roku, pozwala użytkownikom tworzyć Reelsy przy użyciu tej samej struktury, co ta którą właśnie oglądali.

Ponadto, Facebook Reels otrzymuje nową funkcję "Grooves", która automatycznie wyrównuje i synchronizuje ruch w filmie z rytmem ulubionej piosenki. Synchronizacja wideo z dźwiękiem była charakterystyczną cechą TikToka, więc nie jest zaskoczeniem, że Meta wprowadza go na Facebook Reels (na Instagramie już jest).

Zresztą, wszystkie nowe funkcje Facebookowych Reelsów po raz pierwszy trafiły na Instagram ponad siedem miesięcy temu, a teraz są udostępniane na Facebooku.

Facebook uruchomił Reelsy w zeszłym roku w ruchu. Były one postrzegane jako odpowiedź Mety na zagrożenie ze strony TikToka. Początkowo Meta widziała w tym formacie sposób na bezpośrednią walkę z TikTokiem wyłącznie na Instagramie, ale szybko zdała sobie sprawę, że mogłaby przeprowadzić potężniejszą kontrofensywę, gdyby w te wysiłki włączyć również Facebooka i pozwolić na przesyłanie postów między tymi dwiema sieciami.

Meta - mimo że nie brakuje głosów krytycznych wobec Reelsów - twierdzi, że to najszybciej rozwijający się format, podkreślając, że ich odtwarzanie na Facebooku i Instagramie zwiększyło się ponad dwukrotnie w ciągu ostatniego roku.

Reelsy w pogoni za TikTokiem

Już w czerwcu Meta ogłosiła serię aktualizacji Reels na Facebooku i Instagramie (wtedy format na Instagramie zostały wydłużony do 90 sekund) wprowadzając kilka bardziej kreatywnych narzędzi audio, szablonów i innych opcji, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników w ten format, ponieważ wpływ TikToka – i jego potencjał do zarabiania pieniędzy – niebezpiecznie rośnie.

Na pierwszy ogień poszły rolki na Instagramie. Wśród nowych narzędzi znalazły się naklejki z ankietą, quizy i suwaki emoji, a także opcja pozwalająca na importowanie własnego dźwięku. Ta opcja pozwalała użytkownikom dodawać komentarz lub dźwięk w tle z dowolnego filmu przechowywanego na rolce aparatu o długości co najmniej pięciu sekund.

Ponadto Instagram wprowadził wspomniane wyżej szablony, dzięki którym użytkownicy mogą pobrać zarówno sekwencję audio, jak i klip, by odtworzyć bardziej złożone formaty, po prostu dodając własne treści i przycinając klipy.

Facebook Reels również co nieco zyskał. Jednym z kluczowych dodatków jest uruchomienie Sound Sync, narzędzia, które automatycznie synchronizuje klipy wideo użytkowników z ulubioną ścieżką. Synchronizacja wideo z dźwiękami jest cechą charakterystyczną TikToka i technologii, którą firma rozwijała przez lata o kolejne kreatywne efekty związane z muzyką, takie jak wizualizacje, animacje i interaktywność.

Kilka innych funkcji zostało skierowanych do bardziej profesjonalnych twórców, by mogli na przykład przekształcić swoje treści w Facebook Reels za pomocą Studia twórców. Tymczasem twórcy wideo z gier zyskają narzędzia, które pozwolą im generować krótkie, pionowe rolki bezpośrednio z treści na żywo, z podwójnymi widokami zarówno dla rozgrywki, jak i kamery twórcy.

Facebook promuje również sugerowane Reelsy w innych usługach, w tym Watch i Groups, chcąc w ten sposób przyspieszyć proces odkrywania nowych treści i pomóc twórcom uzyskać poszerzać zasięgi.