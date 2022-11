Facebook | fot. Allie | Unsplash

Meta właśnie ogłosiła, że 11 tysięcy pracowników firmy, czyli 13% wszystkich zatrudnionych otrzyma wypowiedzenia, a Mark Zuckerberg bije się w pierś, mówić, że jest winny "nadmiernego optymizmu co do przyszłego rozwoju firmy w oparciu o pandemiczne wzrosty". To pierwsza taka redukcja zatrudnienia w 18-letniej historii giganta.

Na początku pandemii świat szybko przeniósł się do internetu, a gwałtowny wzrost e-commerce doprowadził do nadmiernego wzrostu przychodów – powiedział Zuckerberg. - Wiele osób przewidywało wtedy, że będzie to trwałe przyspieszenie, które utrzyma się nawet po zakończeniu pandemii. Ja też tak zrobiłem, więc podjąłem decyzję o znacznym zwiększeniu naszych inwestycji. Niestety, nie poszło tak, jak się spodziewałem”.

Zuckerberg powiedział, że firma stanie się „szczuplejsza i bardziej wydajna”, poprzez zmniejszenie wydatków i przeniesienie zasobów do „mniejszej liczby obszarów wzrostu o wysokim priorytecie”, chodzi o reklamy, sztuczną inteligencję i metaverse.

Zwolnienia, w czasach szalejącej inflacji, nie mogą dziwić, ale faktycznie Meta "obrywa" szczególnie mocno, bo nie tylko pogorszenie koniunktury w amerykańskiej gospodarce osłabia jej tempo. Na perspektywy firmy niebagatelny wpływ ma też silna konkurencja ze strony rywali - zwłaszcza TikToka, którego wzrost, wbrew przykrym ekonomicznym okolicznościom, nie wydaje się zagrożony, jak i - według niektórych - nazbyt ambitna strategia strategia.

TikTok i polityka prywatności Apple'a

Powstanie TikToka i zmiany w polityce prywatności Apple'a ograniczyły lukratywny biznes reklamowy Mety, podczas gdy inwestycje firmy w rodzący się metaverse wydają się coraz bardziej przestrzelone. Meta już w 2022 roku straciła 9,4 miliarda dolarów na swojej technologii, a twierdzi, że wydatki w przyszłości będą jeszcze większe, mimo że flagowa platforma społecznościowa Metaverse - Horizon Worlds - w ogóle nie cieszy się zainteresowaniem.

Meta nie jest jednak jedyną firmą technologiczną, która zgłasza duże zwolnienia. Salesforce w tym tygodniu potwierdził, że zwolnił setki pracowników; Snap już w sierpniu przyznał, że planuje zredukować 20 procent swojej siły roboczej; a Twitter zwolnił tysiące pracowników pod kierownictwem nowego właściciela Elona Muska (choć tutaj akurat nie do końca wiadomo, jak sprawy stoją).

W poście na blogu ogłaszającym cięcia Meta, Zuckeberg powiedział, że zwolnieni pracownicy w USA otrzymają 16 tygodni wynagrodzenia podstawowego plus dwa dodatkowe tygodnie za każdy rok pracy, ubezpieczenie zdrowotne na sześć miesięcy, wsparcie w znalezieniu nowej kariery oraz odpowiednie - dla ekspatów. Jednocześnie przyznał, że rekrutacje zostaną wstrzymane do pierwszego kwartału 2023 r. „z niewielką liczbą wyjątków”.