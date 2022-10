facebook | fot. NeONBRAND | Unsplash

We wtorkowym poście na blogu Meta ogłosiła, że testuje nowe sposoby reklamowania się firm za pomocą krótkich formatów wideo. Firma rozpoczyna testy możliwych do pominięcia krótkich reklam wideo, odtwarzanych po zakończeniu Reelsów. Rolki - które są zaprojektowane tak, by oglądać je wielokrotnie - będę się zapętlać po tym, gdy reklama się zakończy. Meta twierdzi, że te reklamy, nazywane "post-loop", będą wyświetlane na Facebooku, ale prawda jest taka, że - jeśli się sprawdzą - będzie można z łatwością zaimplementować je na Instagramie.

Meta zapowiedziała również, że rozpocznie testowanie reklam, które będą wyświetlane poziomo na dole rolek Facebooka. Te z kolei będą zawierać od 2 do 10 przewijanych obrazów.

Meta zwiększy też obłożenie reklamami na Instagramie. Pojawią się one w zakładce "Eksploruj", dzięki czemu posty sponsorowane będą wyświetlane mozaice obrazów o różnych trendach tematycznych (wcześniej reklamy pojawiały się tylko w kanale "Odkrywaj"). Gigant mediów społecznościowych wspomniał również, że testuje reklamy w niektórych popularnych kanałach użytkowników. Mają się one pojawiać, gdy użytkownik kliknie post na stronie danego profilu.

Firma oświadczyła, że ​​​​za pomocą tych konkretnych reklam na stronie profilu chce oferować "takie same spersonalizowane wrażenia reklamowe, jakie jest dostępne w głównym kanale". Meta powiedziała również Gizmodo, że chociaż reklamy "profilowe" będą pojawiać się na wszystkich publicznych profilach, które nie są przeznaczone dla nastolatków, mała grupa testowa twórców z USA będzie mogła w przyszłości uzyskać pewne wpływy za umożliwienie wyświetlania reklam na ich stronach w przyszłości. Ci twórcy, którzy mają już dostęp do narzędzi do zarabiania na Instagramie, mogą się na to zgodzić, chociaż firma dodała: "oczekujemy, że zarobki, które twórcy mogą generować z reklam na kanałach profilowych, będą dodatkowym, a nie znaczącym źródłem dochodu". Według firmy jedynym sposobem na zrezygnowanie z reklam profilowych jest uczynienie konta prywatnym.

Informacje przychodzą po tym, jak Meta - po raz kolejny - odnotowała większy niż oczekiwano spadek przychodów i wydała zaskakująco słabą prognozę, wskazującą na drugi z rzędu spadek sprzedaży rok do roku. Akcje Meta straciły około połowę swojej wartości od początku roku, co podbija obawy inwestorów co do kondycji podstawowej działalności reklamowej firmy. Główną przyczynę tego stanu rzeczy upatruje się w aktualizacji polityki prywatności w iOS w zeszłym roku, która ograniczyła zdolność Mety do śledzenia użytkowników oraz w ogólnie słabnącej gospodarce, która objawia się cięciem kosztów reklamowych.

Przychody w drugim kwartale spadły o prawie 1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Meta opublikowała również rozczarowującą prognozę na trzeci kwartał, powołując się na „słabnący popyt na reklamę, którego doświadczyliśmy w drugim kwartale, a który naszym zdaniem jest napędzane przez szerszą niepewność makroekonomiczną”.

Dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, powiedział w rozmowie telefonicznej z analitykami, że firma będzie zmniejszać wzrost zatrudnienia w przyszłym roku, ponieważ zaciska pasa w obliczu spowolnienia gospodarczego. - To okres, który wymaga większej intensywności i oczekuję, że wykonamy więcej przy mniejszych zasobach – powiedział Zuckerberg.