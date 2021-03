Microsoft rozważa ciekawą akwizycje. Po co gigantowi Discord?

Microsoft | fot. Mohammad Rezaie | Unsplash

Microsoft jest w trakcie rozmów na temat akwizycji Discorda, platformy skupiającej społeczność zaangażowaną wokół gier wideo.

Discord jest najbardziej znany ze swojej bezpłatnej usługi, która pozwala graczom komunikować się za pomocą wideo, audio i tekstu. Jest używany przez ponad 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i to właśnie o nich chodzi.

Strategia Microsoftu, który w zeszłym roku starał się kupić TikToka i prowadził rozmowy z Pinterestem, a wcześniej przejął LinkedIna i GitHuba, na tym etapie jest już jasna. Chodzi bowiem o społeczności. Microsoft jest skłonny sporo w nie zainwestować, bo - poza społecznością skupioną wokół Xboksa - nie ma swojej i póki co biernie patrzył, jak konkurenci właśnie na społecznościach budują swoje imperia. Google na YouTubie, Amazon na Twitchu, Facebook na WhatsAppie i Instagramie (i po kawałku ze wszystkich innych).

Discord jest więc idealny. Otworzyłby Microsoftowi drzwi do generacji Z, bo używany jest przede wszystkim przez graczy. Idealny wydaje się też moment. Tak jak wiele innych platform społecznościowych, rola Discorda w czasie pandemii szczególnie wzrosła. Dla tysięcy najlepszych YouTuberów, twórców i graczy stał się on centrum spotkań towarzyskich. Zresztą, na graczach jego ambicje się nie kończą. Discord chce wyjść poza gry i przyciągnąć społeczności artystyczne, sieci sportowe, kluby szkolne i wiele innych.

Przejęcie Discorda to kontynuacja strategii akwizycyjnej Microsoftu, który skupia się na budowaniu pozycji lidera w sektorach, które są strategiczne z perspektywy całego portfela usług grupy. Wchłonięcie LinkedIn kilka lat temu za 26 mld dol czy GitHuba za 7,5 mld dol pokazuje, że stworzona przez Billa Gatesa spółka potrafi efektywnie wykorzystywać nabywane aktywa na wielu polach. Tego typu transakcje ze względu na swoją wielowymiarowość, a co za tym idzie poziom skomplikowania, są trudne w realizacji, czego przykładem są nieudane próby podejść do TikToka czy Pinteresta.

Widać jednak w nich pewien kierunek, a mianowicie nastawienie na przejmowanie podmiotów, które mają ukształtowaną i zaangażowaną społeczność. Umożliwia to łatwiejszą konwersję na inne usługi, a tym samym długofalową monetyzację całej transakcji. Ważnym aspektem jest tu samo otoczenie konkurencyjne, bowiem inni wielcy gracze technologiczni jak choćby Google czy Apple – nie mogą narzekać na podobne problemy, budując community od wielu lat.

Discord to 140 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, więc dla przejmującego byłby to milowy krok, do którego samodzielne dojście mogłoby trwać nawet dekadę i pochłonąć niezwykle wysokie nakłady finansowe niedające gwarancji sukcesu. Ponadto obecnie jest to środowisko głównie gamingowe, jednak strategia zakłada poszerzenie profilu o kolejne społeczności, co docelowo byłoby niezwykle dużą wartością dla Microsoftu, który skorzystałby z dywersyfikacji.

Istotnym parametrem jest też sama struktura demograficzna użytkowników, a dokładnie fakt, że w większości są to ludzie młodzi spoza Ameryki Północnej, którzy mogą pozostać aktywnymi użytkownikami na wiele lat. Warto również wspomnieć o innej stronie tej transakcji, a mianowicie trwającej od lat wojna chmurowej – w szczególności na linii Azure – AWS. Microsoft nieustannie szuka nowych partnerów do wdrażania swoich produktów, a migracja tak dużego podmiotu jak Discord zdecydowanie jest roztropnym ruchem.