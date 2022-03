Moda z drugiej ręki popularna wśród Polaków. Platforma Vinted przeprowadziła badanie

ubrania, szafa, garderoba, zakupy, odzież, fot. Vinted

Miniony rok był kolejnym udanym i wyróżniającym się dla osób, które wybierają modę z drugiej ręki. Znajduje to odzwierciedlenie w rosnącej popularności znanej platformy zakupowej Vinted, która posiada w sumie ponad 50 milionów zarejestrowanych użytkowników na całym świecie i ponad 5 milionów członków w samej Polsce. Motywacji do kupowania i sprzedawania rzeczy z drugiej ręki jest wiele - bez względu na to, czy jest to polowanie na marki i przedmioty, których nigdzie indziej znaleźć nie można, troska o planetę i chęć zmniejszenia negatywnego wpływu na jej kondycję czy poszukiwanie oszczędności i wybór rzeczy bardziej przyjaznych dla naszego portfela, jedno jest pewne, moda z drugiej ręki nabiera tempa wśród coraz większej liczby ludzi na całym świecie.

W Polsce zaangażowanie w handel online modą z drugiej ręki rośnie, zarówno pod względem kupna jak i sprzedaży. Choć popularność rzeczy używanych rosła już od pewnego czasu to pandemia wydaje się mieć istotny wpływ na nawyki konsumpcyjne – wiele osób wykorzystało czas spędzony w domu na uporządkowanie garderoby i zmianę nawyków w zakresie ubierania się, a także kupowania. Wielu zdecydowało się sprzedać rzeczy, których już nie nosi - podarowało im drugie życie, przy okazji zarabiając na tym.

Według badania przeprowadzonego przez Vinted, w Polsce zakupy odzieży używanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły z 69% w I kwartale 2021 r. do 76% w IV kwartale 2021 r. Z kolei liczba sprzedających wzrosła z 67% w I kwartale 2021 do 70% w IV kwartale 2021 r.

Polacy coraz bardziej świadomi

Znaczenie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym zdecydowanie rośnie, a w większości rynków, w tym w Polsce, ten wzrost przebiega falowo. W pierwszym kwartale 2021 około 29% respondentów badania Vinted deklarowało troskę i wagę przywiązywaną do ekologicznych produktów odzieżowych, z kolei w czawrtym kwartale liczba ta wzrosła do 33%. Ponad połowa - 52% - polskich użytkowników woli kupować artykuły odzieżowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a jedynie 7% użytkowników twierdzi, że niezależnie od tego, czy artykuł modowy jest zrównoważony czy nie, nie ma to wpływu na ich decyzję o zakupie.

Trendy konsumenckie polskich użytkowników

Vinted przyjrzało się gustom i preferencjom zakupowym użytkowników na wybranych rynkach, na których jest obecna (15 krajów), w tym również w Polsce, gdzie działa od 2013 roku. Co cieszyło się największą popularnością wśród polskich użytkowników Vinted w minionym roku?

● Kategoria “Kobiety”

Jak wynika z analizy Vinted, kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn, sięgały głównie po rzeczy i akcesoria z drugiej ręki marek sieciowych. Wśród wiodących kolorów, z których Polki kompletowały swoją garderobę znalazła się klasyczna, elegancka i ponadczasowa czerń, a także biel oraz różne odcienie szarości.

Z analizy Vinted wynika, że coraz więcej kobiet w Polsce jest zainteresowanych trendem modowym vintage - rzeczy z tej kategorii znalazły się na 4. pozycji wśród najchętniej kupowanych. Upolowanie perełki - czegoś, co jest mało dostępne bądź wcale - na Vinted jest nie tylko możliwe, ale również dostępne w bardzo konkurencyjnej cenie. Z kolei kategoria vintage jest numerem 1 wśród użytkowniczek platformy w Holandii i Belgii.

● Kategoria “Mężczyźni”

Wyniki analizy Vinted wskazują, że w Polsce mężczyźni chętnie sięgają po rzeczy z “wyższej półki”, najczęściej wybierając markę, The North Face, Lacoste czy Hugo Boss. Mężczyźni podobnie jak kobiety najczęściej wybierali kolor czarny i szary, ale i niebieski.

● Kategoria “Dzieci”

W kategorii rzeczy i akcesoriów dla dzieci, podobni jak w przypadku w kobiet, dominowały marki sieciowe. Wśród najpopularniejszych kolorów w dziecięcej garderobie znalazły się czerń i szary oraz rzeczy wielokolorowe.

Techniki sprzedażowe wśród społeczności Vinted

W skali globalnej Vinted oferuje ponad 300 milionów rzeczy z kategorii odzieży i akcesoriów modowych dla kobiet, mężczyzn, dzieci w tym akcesoriów i mebelków, a także biżuterii, książek czy kosmetyków. W Polsce kategoria Kobiety i Dziecko należą do wiodących. Wraz z rosnącą liczbą użytkowników, których w Polsce jest obecnie ponad 5 mln, rośnie ilość wystawianych rzeczy.

● Stylizacje: Jednym z ciekawszych trendów na Vinted wartych zaobserwowania są coraz bardziej świadome techniki sprzedażowe stosowane przez osoby wystawiające swoje rzeczy. Wielu użytkowników przywiązuje dużą wagę do sposobu eksponowania “swojej szafy” przygotowując całe stylizacje i skrupulatnie dobrane zestawy .Prezentują jak dana rzecz może komponować się z inną i które sprzedający ma w ofercie. Nierzadko przypomina to witrynę sklepu odzieżowego lub zdjęcie z magazynu.

● Budowanie rozpoznawalności: Wielu użytkowników Vinted w celu zbudowania swojej rozpoznawalności stara się prezentować rzeczy na sprzedaż na tym samym tle - niekoniecznie wieszając na drzwiach szafy, ale np. rozkładając na dywanie, kapie w modnych kolorach, w otoczeniu niebanalnych dodatkowych, których celem jest podsycenie apetytu kupującego.

● Niebanalne opisy: Inną formą przykucia uwagi i recepty na udana transakcję jest przygotowanie niebanalnych opisów rzeczy, które oprócz stanu danej rzeczy i rozmiarów, zawierają w sobie krótką historię produktu, a nierzadko podpowiedzi, jak daną rzecz można wykorzystać czy w jakich okolicznościach sprawdzi się najlepiej.