MrKryha w nowej digitalowej kampanii KFC

MrKryha, KuRpony, fot. KFC

Sieć restauracji KFC odświeża linię swoich kuponów promocyjnych, dzięki którym fani chrupiącego kurczaka w słynnej panierce autorstwa Colonela Sandersa mogą kupić swoje ulubione dania w najlepszych ofertach cenowych. W kampanii digitalowej „KuRpony z KFC robią wrażenie” wziął udział MrKryha, influencer którego słynne „a ja mam takie nietypowe zamówienie” doskonale znane jest wielu użytkownikom Tik Toka, czy YouTube’a.

Kody promocyjne, dzięki którym można zamawiać zarówno całe zestawy, jak i same tylko Twistery, Zingery czy Grandery w niższych cenach, są już znane fanom KFC od dawna. Teraz linia dedykowana cenowym mega ofertom zyskała nową nazwę – KuRpony, a w raz z nią także nową identyfikację wizualną. Zmianom towarzyszy kampania digitalowa z udziałem popularnego wśród młodzieży influencera MrKryhy. TikToker, którego konto obserwuje dziś już ponad 410 tysięcy użytkowników zasłynął z odwiedzin restauracji, w których zawsze składa nietypowe zamówienia charakterystycznie zaznaczając to w swoich filmach. Jeżdżąc po Polsce zdarza mu się zamówić i przetestować największego kebaba mierzącego 40 cm, najdroższy zestaw sushi za prawie 250 zł, a nawet całe menu dostępne w danym miejscu.

Sześć promocyjnych wideo

W ramach kampanii „KuRpony z KFC robią wrażenie”, MrKryha nie tylko w szczególny dla siebie sposób komentuje kolejne sety zniżkowych KuRponów na oferty dostępne w KFC, ale też występuje na drugim planie każdego z sześciu wideo, które powstały w ramach kampanii. Krótkie wideo są publikowane na kanałach własnych KFC Polska na Facebooku, Instagramie, YouTube, TikToku, Snapchacie, a także na platformach Player oraz IPLA. Całość wspiera kampania display oraz seria dedykowanych postów na kanałach w mediach społecznościowych KFC.

KuRpony ekipowe

„KuRpony z KFC robią wrażenie” to kampania, która mówi językiem młodego pokolenia i właśnie tę grupę w szczególności ma zachęcić do jeszcze częstszego odwiedzania restauracji KFC. W tym celu, z myślą o ekipach przyjaciół spędzających wspólnie czas przy stole, sieć przygotowała także specjalną ofertę. Wśród KuRponów ojawiły się KuRpony ekipowe, dzięki którym można kupić zestaw kilku takich samych dań w fantastycznie niskiej cenie. To z pewnością świetna wiadomość dla fanów dań z KFC i ich przyjaciół.

W ramach oferty KuRponowej, która wystartowała 28 kwietnia, dostępnych jest łącznie 25 KuRponów, dedykowanych zarówno użytkownikom zamawiającym dania poprzez aplikację KFC Collect, jak i Gościom na miejscu w restauracji. Stąd KuRpony zyskały nowy wygląd nie tylko w aplikacji, ale też w kioskach w restauracjach KFC na terenie całego kraju.

Za opracowanie strategii, kreację i realizację kampanii odpowiada agencja McCANN, za zakup mediów Media Direction OMD, a za działania PR agencja Weber Shandwick. Spoty zostały wyreżyserowane przez duet: Joanna Sikora i Jakub Obuch, zaś za produkcję odpowiada Paradoxmedia.