Muzyka na Instagramie dostępna jest także w Polsce

Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Część użytkowników Facebooka i Instagrama w Polsce może już dodawać muzykę z katalogu Facebooka do swoich materiałów wideo, m.in. na Instagram Stories. Komunikat "Muzyka w Twoim regionie jest niedostępna" na początku przestał smucić tylko użytkowników iOSa, ale i to powoli się zmienia.

Długo wyczekiwana usługa pojawiła się w Polsce i Singapurze aż trzy lata po jej premierze, ale jej dostępność oznacza, że użytkownicy w obu krajach regionach będą mogli dołączać muzykę do filmów i Stories na Facebooku i Instagramie, a także Teksty w Stories dla obsługiwanych utworów. W katalogu znajdują się najnowsze wydawnictwa, regionalne hity i klasyczne przeboje wielkich wytwórni, a także niezależnych dystrybutorów.

Jak dodawać muzykę do relacji? Usługa działa bardzo prosto, przy dodawaniu Stories wystarczy użyć buttona znajdującego się na ekranie głównym w panelu edycji lub na liście dostępnych naklejek. Muzykę (a konkretnie jej wybrany fragment) można dodać z razem informacją o tytule piosenki i wykonawcy; mogą również użyć tekstu wybranej piosenki.

Wśród dostępnych materiałów są tysiące nagrań, również topowych wykonawców takich jak Dua Lipa, Calvin Harris czy Guns N’ Roses, a korzystanie z ich własności jest całkowicie legalne, bo Facebook zadbał o odpowiednie kontrakty z wytwórniami fonograficznymi takimi jak Universal Music i Sony/ATV Music.

Muzyka na Instagramie zadebiutowała w 2018 roku,

Dzisiaj wprowadzamy muzykę w Instagram Stories. Teraz możesz dodać do swojej historii ścieżkę dźwiękową, która pasuje do każdej chwili i pomaga wyrazić, jak się czujesz. Instagram Stories jest obecnie używanych przez 400 milionów każdego dnia i cieszymy się, że możemy dać naszej społeczności nowe sposoby na zbliżenie się do swoich znajomych i obserwatorów. Wiemy, że muzyka może odgrywać ważną rolę w tym, jak dzielisz się swoimi chwilami i wyrażasz siebie z przyjaciółmi, i ciężko pracujemy, aby w przyszłości udostępnić ją globalnej społeczności. mogliśmy przeczytać na Instagramowym blogu, trzy lata temu.

Początkowo była dostępna tylko w wybranych krajach takich jak USA, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Szwecja, Francja, Kanada i Niemcy. Stopniowo jednak była rozszerzana na kolejne rynki.

Muzyka na Instagramie dostępna jest również w usłudze Reels, ale ta do Polski jeszcze nie dotarła. W sierpniu 2020 r. udostępniona została w 50 wybranych krajach, by upodobnić starzejącą się platformę do TikToka. Dzięki Reels użytkownicy aplikacji Instagram mogą nagrywać, edytować, udostępniać i odkrywać filmy o długości do 15 sekund, i są to filmy, w których właśnie muzyka odgrywa kluczową rolę.

"Ludzie zawsze przychodzili na Instagram, aby wyrazić siebie i zapewnić sobie rozrywkę” – powiedziała Tessa Lyons, dyrektor ds. zarządzania produktami na Instagramie. Reels będą „dużą częścią przyszłości rozrywki na Instagramie”.

Instagram Reels to kolejny przykład kopiowania przez Facebooka funkcji, która stała się popularna w konkurencyjnej aplikacji, czego nie omieszkał zauważyć dyrektor generalny TikToka, Kevin Mayer. Meyer oskarżył giganta o naśladownictwo, komentując debiut Reels w następujący sposób „Facebook wprowadza nawet kolejny produkt naśladujący, Reels (powiązany z Instagramem), po tym, jak ich drugi naśladowca Lasso szybko zawiódł”.