Najczęściej zamawiane dania podczas epidemii. Co jemy podczas kwarantanny?

W czasie izolacji społecznej, dostawy stały się ratunkiem nie tylko dla restauracji, ale także dla wielu z nas - ratunkiem przed rutyną, koniecznością przetwarzania zapasów czy przygotowywania posiłków dla całej rodziny. Jakie są najpopularniejsze wybory Polaków podczas przymusowej kwarantanny, czym różnimy się od innych nacji oraz po co najchętniej sięgamy na śniadanie? Odpowiedzi na te pytania znalazły się w raporcie Uber Eats Trends.

Działalność w zmienionej rzeczywistości

Zapewniając maksimum bezpieczeństwa swoim użytkownikom i dostawcom, platforma Uber Eats nie zaprzestała realizacji dostaw, w większości miast rozszerzając godziny, w których możliwe jest składanie zamówień. W okresie od 1 marca do 16 kwietnia 2020 roku firma zweryfikowała też zlecenia dostaw, by sprawdzić na co Polacy mają smaka, zamknięci w czterech ścianach.

Najpopularniejsze dania zamawiane podczas epidemii

W naszym kraju spośród dań głównych niezaprzeczalnie panuje burger i “przyległości”. Jednak zaraz po nich na podium plasują się margherita, pad thai i… pierogi ruskie. O ile pierwsze dwa wybory nie budzą zaskoczenia, to trzeci już jak najbardziej. Czyżby zamknięci we własnym lokum zaczęliśmy odczuwać rzewne wspomnienia za babciną kuchnią? Być może, bo pierwszą “dziesiątkę” zamyka schabowy, a wśród zup królują klasyczna pomidorowa i rosół.

Jednocześnie, wydaje się, że Polacy wypatrują wschodnich smaków, sięgając po ayran - drugi najpopularniejszy z zamawianych napoi, zaraz po coli. Z kolei trzecią lokatę "na pudle", wśród wspomnianych wcześniej zup, zamyka tajska Tom Yum. Dla porównania we Francji, Włoszech i Szwecji najchętniej wybieraną zupą jest miso.

Globalne trendy

Ponadto, Polacy najwyraźniej podążają za trendami zza wielkiej wody, celebrując tzw. Taco Tuesdays, czyli Taco wtorki. Jak pokazują dane Uber Eats tego dnia tygodnia zamówienia z kategorii kuchni meksykańskiej są składane częściej o 123 proc. niż w pozostałe. Co więcej, tylko we wtorki najchętniej po środkowoamerykańskie specjały sięgają wegetarianie - tego dnia najpopularniejszym nadzieniem taco jest vege chilli lub falafel. Podczas, gdy w inne dni użytkownicy Uber Eats sięgają po drób i jagnięcinę.

Zbliżający się 5 maja, przypadający właśnie we wtorek - Cinco de Mayo, święto w kulturze latynoskiej i amerykańskiej upamiętniające zwycięstwo wojsk meksykańskich nad francuskimi w 1862 r. - może być kolejną okazją do świętowania iberoamerykańskich delikatesów.

Najpopularniejsze śniadania podczas epidemii

Ciekawą tendencją, wynikającą z możliwości składania zamówień już we wczesnych godzinach porannych, jest popularność menu śniadaniowego. Większość z nas ma świadomość, iż pierwszy posiłek powinien zapewniać maksimum energii na nadchodzący dzień. Potwierdzają to zamówienia. Najwyższą lokatę w tej kategorii zajmuje Kiełburger, a po nim plasuje się Peanut Butter Protein Bowl, czyli wysokobiałkowe danie składające się z kakao, masła i mleka orzechowego oraz bananów. Dalej w rankingu znajdują się croissant, koszyk warszawski (zestaw, zawierający pastę jajeczną, twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem, świeże warzywa i pieczywo) i jajecznica z trzech jaj. Każda z opcji bogata jest w węglowodany i aminokwasy - wygląda na to, że Polacy wiedzą, co dam im solidną dawkę energii.

Natomiast Francuzi zdają się kierować patriotyzmem przy pierwszym posiłku w ciągu dnia. Wśród ich najpopularniejszych wyborów znajdują się Pain au chocolat, czyli miękkie ciasto nadziewane czekoladą, a w dosłownym tłumaczeniu chleb z czekoladą, croissant oraz drożdżówki z rodzynkami.

Najpopularniejsze desery podczas epidemii

Jak wiadomo słodkości pomagają w trudnych sytuacjach, a przynajmniej lubimy sobie tak mówić. Jakie desery wybieramy najczęściej? W tej kategorii Polacy nie mają żadnych obostrzeń geograficznych. Pierwszą trójkę reprezentują tiramisu (najpopularniejsze również we Francji, Szwajcarii i Belgii), baklava i brownie. Z kolei Brytyjczycy najchętniej sięgają po triple choc cookies - ciasteczka z trzema rodzajami czekolady, naleśniki z syropem i donuty.

Podsumowanie trendów gastronomicznych podczas epidemii w Polsce

● TOP 5 dań obiadowych w Polsce

1. Burger

2. Pad thai

3. Pizza Margherita

4. Pierogi Ruskie

5. Butter Chicken

● TOP 5 zup w Polsce

1. Pomidorowa

2. Rosół

3. Tom yum

4. Bulion wołowo-wieprzowy z marynowaną i szarpaną wieprzowiną oraz jajkiem

5. Wonton

● TOP 5 deserów w Polsce

1. Tiramisu

2. Baklawa

3. Brownie

4. Cannoli

5. Pączek z lukrem

Pomoc Uber Eats w walce z epidemią

Od początku trwania pandemii koronawirusa Uber i Uber Eats wspierają lokalne społeczności we wszystkich państwach, gdzie dostępne są obie aplikacje. W ramach działań pomocowych amerykańska spółka przekazała m.in. 10 tys. darmowych przejazdów dla pracowników opieki medycznej w Polsce i 10 mln na całym świecie, a także, wraz z siecią McDonald’s i Costa Coffee, włączyła się do inicjatywy #wzywamyposilki, dowożąc darmowe jedzenie do placówek opieki zdrowia. Firma zaoferowała również wszystkim kierowcom i dostawcom zwrot kosztów za środki ochrony osobistej i przygotowała specjalną komunikację w zakresie bezpieczeństwa adresowaną do nich, jak również użytkowników aplikacji.

Ponadto, Uber Eats wprowadził szereg rozwiązań ułatwiających korzystanie z platformy i zapewniających higienę dostaw. Są to m.in.: zniesienie opłaty aktywacyjnej dla nowo dołączających restauracji, możliwość zmiany systemu rozliczania płatności z tygodniowych na dzienne oraz dostawa bezkontaktowa.

