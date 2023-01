analiza, zespół, biurko, ręce, fot. mohamed_hassan, pixabay

Najnowszy raport Morning Consult “Fastest Growing Brands 2022” rozwiewa wątpliwości, które brandy z USA w minionym roku urosły najbardziej. Na podium znalazły się m.in. gigant social mediów Meta, producent obuwia Crocs, kultowe słuchawki Beats czy producent elektronarzędzi MILWAUKEE. Jak na te trendy zapatrują się polscy konsumenci?

Publikowane co roku zestawienie firmy badawczej Morning Consult wskazuje, które amerykańskie marki odnotowały największy wzrost zainteresowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W 2022 roku były to:

1. Meta (technologie)

2. Crocs (moda)

3. Beats by Dre (elektronika)

4. STōK Cold Brew (napoje)

5. MILWAUKEE Tool (elektronarzędzia)

6. Zelle (płatności)

7. Adobe (technologie)

8. Great Value Cream Cheese (produkty spożywcze)

9. Gatorade Fit (napoje)

10. Office Depot (artykuły biurowe)

Morning Consult w styczniu 2022 roku zapytał dorosłych konsumentów z USA o to, na jakie marki planują przeznaczyć swoje pieniądze. W październiku ankieterzy powtórzyli swoje pytanie. Te brandy, które odnotowały największy wzrost zainteresowania, znalazły się na czele rankingu. Nie dziwi obecność w czołówce big techów i korporacji o globalnym zasięgu. Co ciekawe, w pierwszej piątce uplasowała się marka MILWAUKEE, którą w Polsce znamy z tego, że kieruje swoje produkty głównie do firm i profesjonalistów.

Dane potwierdzają adopcję trendów z USA

Trendy, które uwidaczniają się w badaniu amerykańskiego rynku, zauważalne są również w innych krajach. W ostatnich latach holding reklamowy J. Walter Thompson przeprowadził badanie, z którego wynika, że nawet 93% kupujących z różnych regionów świata reaguje pozytywnie na marki ze Stanów. Ludzie kojarzą je z jakością i innowacyjnością.

Moda na produkty ze Stanów wciąż ma się dobrze. Dane BrandFinance wskazują, że dziś 7 na 10 najwyżej wycenianych marek na świecie pochodzi z USA, a kraj ten odpowiada za 49% całkowitej wartości firm w rankingu. USA jest dziś naszym piątym co do wielkości partnerem handlowym. GUS podaje, że od stycznia do lipca 2022 roku sprowadziliśmy z Ameryki produkty warte 38,2 mld PLN. Kultowe produkty “made in America” kuszą z niesłabnącą siłą, a tamtejsze trendy błyskawicznie wpływają na lokalny rynek.

Klient z Polski chce korzystać z tych samych, solidnych, markowych produktów, które ma do dyspozycji jego ulubiony amerykański influencer. W tym względzie krajowi przedsiębiorcy nie różnią się bardzo od konsumentów. Polskie firmy wybierają wysokiej klasy narzędzia i oparte na nowoczesnych technologiach urządzenia z USA, bo mogą oczekiwać od nich stałej jakości. Dodatkowo naturalnym następstwem rosnących cen paliw, zwiększającej się świadomości ekologicznej i trendu optymalizacji wydajności pracy, narzędzia zasilane wymiennymi akumulatorami, oferowane przez takich producentów jak MILWAUKEE, będą zdobywały budżety coraz większej liczby firm w Polsce. Mowa o takich branżach jak budownictwo, energetyka czy automotive, ale też stolarstwo czy ogrodnictwo.