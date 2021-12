Najlepsze akcje real-time marketingowe ostatniego półrocza

Photo by Icons8 Team on Unsplash

Wybór najciekawszych RTMów ostatniego półrocza jest niezmiernie trudny. Po pierwsze z tego względu, że Internet nie śpi i czujnie trzyma rękę na pulsie, a po drugie – rzeczywistość niezmiennie pisze najlepsze scenariusze. Inspiracji i tym razem nie brakowało.

Pobierz ebook "Podstawy marketingu internetowego"



Moją złotą RTM-ową piątkę otwiera historia z dreszczykiem, czyli słynny „lagun…yyyy…. legwan!” Przypomnę pokrótce: pewnego wiosennego poranka jedna z mieszkanek Krakowa zadzwoniła do Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z informacją, że na drzewie przed jej oknem rezyduje egzotyczne zwierzę, które mylnie nazwała „lagunem”. Po krótkich oględzinach rzadki okaz fauny okazał się powszechnie występującym w sklepach… croissantem. Na reakcję w socialach sklepów spożywczych nie trzeba było długo czekać i tak powstała seria całkiem smacznych, lekko prześmiewczych postów. Moim najulubieńszym jest ten z Lidla (post, nie rogalik), który w bezpretensjonalny sposób wykorzystuje relację zaaferowanej krakowianki.

Październikowa awaria Facebook’a i Instagrama była niezwykle memogennym wydarzeniem, co jest o tyle ironiczne, że przed dłuższy czas nie było jak tej radosnej twórczości zaprezentować światu. I wtedy, cały na niebiesko, do akcji wkroczył Twitter ze swoim powitalnym postem „Hello, literally everyone”. RTM doskonały, bo idealnie wpisujący się w ideę minimalizmu i jasności przekazu.

Młodzieżowym Słowem Roku w Polsce został niesławny „śpiulkolot” (łóżko). Dlaczego niesławny? Podniosły się głosy, że jest to wybór niezrozumiały z racji tego, że nikt tak nie mówi. Trudno mi się do tego odnieść, bo wiekowo bliżej mi już niestety do „boomerów”, niemniej co do jednego wszyscy byli zgodni – RTM LOT-u przemówił absolutnie do każdego. I chociaż z racji swojej 90-letniej tradycji trudno było się spodziewać reakcji akurat tej firmy, zostaliśmy wzięci z zaskoczenia. I to bardzo, bardzo pozytywnego. PS: Czekaliśmy na kontrę innych linii lotniczych, np. Wizz Air (Wizzzzz Air?), ale niestety nie podjęli rękawicy.

Niekwestionowaną królową memów jest IKEA, więc spokojnie wypełniłaby sobą wszystkie pięć miejsc, ale najlepsze przyszło z końcem roku. Kiedy Angela Merkel oficjalnie zakończyła urzędowanie jako kanclerz Niemiec, (social) media obiegła genialna w swej prostocie grafika z hasłem „Endlich zu Hause” („Nareszcie w domu”), gdzie kobieta łudząco przypominająca polityczkę odpoczywa zrelaksowana w fotelu z Ikei. Hasło mistrz, biorąc pod uwagę ogólną strategię firmy, aktualny kontekst, no i wreszcie symboliczną zamianę fotela politycznego na ten domowy.

Na koniec coś, co mogło być świetnym początkiem narracji dwóch brandów (coś jak Ikea i Decathlon), ale zakończyło się tylko na błyskotliwej inicjacji dialogu. W listopadzie okazało się, że logo Brussels Airlines niemalże bliźniaczo przypomina logo Gazeta.pl. W związku z tym ta ostatnia w zaczepny, ale zabawny sposób wywołała linie lotnicze do tablicy, jednocześnie podkreślając swoją rangę i zasięgi. Ostatnie zdanie posta brzmi: „Macie chyba coś wspólnego z samolotami?” i jest dyplomatycznym prztyczkiem w nos, ale też zaproszeniem do rozmowy. Do takowej nie doszło, a szkoda.

Marta Pelska

Copywriter

Performante